Das Preisniveau in Luxemburg liegt um 41 Prozent über dem Schnitt der Europäischen Union. Schuld daran sind vor allem die Wohnungspreise.

Luxemburg ist nicht nur gefühlt, sondern auch ganz amtlich das teuerste Land in der Europäischen Union. Zahlen des europäischen Statistikamtes Eurostat belegen, dass das Großherzogtum zusammen mit Dänemark an der Spitze der teuersten Länder der EU steht.

Demnach lag das Preisniveau 2017 in den beiden Ländern um 41 Prozent über dem europäischen Durchschnitt. Gefolgt wurden die Länder von Schweden (+35%), Irland (+28%), Finnland (+23%) und dem Vereinigten Königreich (+17%).

In Dänemark wiegen vor allem Restaurant- und Hotelbesuche schwer im Portemonnaie (+51%). Auch Essen ist in Dänemark sehr teuer (+50%). In Luxemburg war es vor allem – wenig überraschend – die Kategorie “Wohnen, Wasser, Strom und Gas”, die preislich stark über dem EU-Durchschnitt lag (+63%).

Im Vergleich zur restlichen Europäischen Union ist Luxemburg in den letzten Jahren stetig teurer geworden. Vor zehn Jahren lag das Preisniveau in Luxemburg lediglich 20,9 Prozent über dem europäischen Durchschnitt. Im Jahr 2000 waren es 13 Prozent über dem EU-Schnitt.

Ein Preisniveau von 71,6 Prozent über dem Durchschnitt maß Eurostat in Island. Island ist zwar nicht Mitglied der EU, dafür aber Teil der europäischen Freihandelszone EFTA.