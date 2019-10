Sieben waren es, sieben sind es geblieben, Luxemburg ist dabei. 21 von (noch) 28 Staaten der Europäischen Union haben gestern beim Ratstreffen der EU-Innenminister entschieden, keine Menschen bei sich aufzunehmen, die auf See vor dem Ertrinken gerettet werden. Ein bitteres Bild dafür, wie gespalten die EU-Staaten in Fragen der Migration sind. Vor allem Frankreich und Deutschland hatten sich dafür stark gemacht, das Vorhaben der Umverteilung von aus Seenot Geretteten vor kurzem auf Malta ausgehandelt. Doch nicht einmal die Zugpferde der Union haben noch Zugkraft, wenn es um das toxische Thema der Einwanderung geht.

Dass Ungarn, Polen, die Slowakei und Tschechien nicht mitmachen würden, war ohnehin klar, die Visegrad-Staaten lehnten eine Umverteilung von Anfang an ab. Und damit ebenfalls eine Lastenteilung – schließlich ging es auch darum, unter anderem Italien unter die Arme zu greifen. Einem Italien, das nach dem Regierungswechsel und dem vorläufigen Aus von Matteo Salvinis radikal rechter Lega seine Häfen wieder geöffnet hat für die Schiffe der Seenotrettung, die Flüchtende im Mittelmeer vor dem Ertrinken bewahren.

Morgenluft für Salvini

Salvini dürfte sich gestern ins Fäustchen gelacht haben – und versuchen, daheim politisches Kapital aus diesem europäischen Versagen zu schlagen. Immerhin war eines seiner Argumente für die Häfenschließung, dass Italien mit der Last der Aufnahme von Geretteten alleine gelassen wird von den europäischen Partnern. Natürlich ist Salvini auch schlicht und einfach ein Rassist. Aber in der Sache hatte und hat er Recht. Solidarität mit Italien? Du mich auch, hallte es gestern vom Kirchberg bis in die entlegendsten Ecken der Europäischen Union. Und darüber hinaus.

Entscheidungen wie die gestern getroffene haben ein weltweites Echo. Der arabische Raum, Asien, Afrika, sie alle haben vernommen, wie es mittlerweile auch in Europa einerseits um die Menschlichkeit, andererseits um die politische Festigkeit bestellt ist. An den Fluchtgründen aber rüttelt das nicht, da braucht sich keiner falsche Hoffnungen zu machen. Solange die Leben von Menschen bedroht sind oder tiefe Perspektivlosigkeit herrscht, wird das Hoffen auf ein Leben in Sicherheit nicht abnehmen und wird es Flucht weiter geben.

So wenig Betroffene, so wenig Helfende

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer hatte sich maßgeblich für den Plan zur vorübergehenden Umverteilung von auf See Geretteten stark gemacht. Horst Seehofer. Genau, ein Mann, über den sich vieles sagen lässt, aber sicher nicht, dass der CSU-Chef bislang in politischen Aktivismus verfallen wäre in Sachen Flüchtlingsbetreuung. Seehofer nannte die Debatte gestern “beschämend”.

Noch einmal, es ging um einen Mechanismus zur Verteilung einer sehr geringen Zahl von Betroffenen. Wie die fällige Reform der Dublin-Systems, ein wichtiger Baustein hin zu einer europäischen Flüchtlingspolitik, auf dieser Grundlage vorankommen soll, steht in den Sternen. Falls noch jemand eines Beweises bedurft hat, wie es um den Solidaritätsgedanken in der Europäischen Union bestellt ist, den zwischen Menschen wie den zwischen Staaten, gestern gaben die Innenminister auf Kirchberg Anschauungsunterricht: Es gibt keine Solidarität mehr in Europa – eines der Fundamente, auf denen die Union errichtet ist, bröckelt.