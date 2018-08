Luxemburg hat die höchste Sparquote in der ganzen Europäischen Union. In Zypern ist die Quote negativ.

Die luxemburgischen Haushalte sparen mehr als alle anderen in der Europäischen Union. Und dies trotz des überdurchschnittlich hohen Preisniveaus im Großherzogtum. Luxemburgs Haushalte hatten 2016 eine Sparquote von 20,4 Prozent, ermittelte die europäische Statistikbehörde Eurostat.

Um die Quote zu berechnen, teilte Eurostat das Bruttoersparte der privaten Haushalte durch das verfügbare Bruttoeinkommen. Mit anderen Worten: die Haushalte legen ein Fünftel ihres Einkommens auf die hohe Kante.

An zweiter Stelle im europäischen Ranking steht Schweden mit einer Quote von 19 Prozent, gefolgt von Deutschland (17 Prozent) und Frankreich (14 Prozent). Am wenigsten gespart wurde in Zypern (-2 Prozent), Litauen (0 Prozent), Lettland (3 Prozent) und Polen (4 Prozent).

Der EU-Durchschnitt lag in den vergangenen 16 Jahren relativ stabil bei zwischen 11 und 13 Prozent. In Luxemburg ist die Sparquote zwischen 2000 und 2016 von 15,3 auf 20,4 Prozent gestiegen.