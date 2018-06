Die EU-Flüchtlingspolitik dürfte bald nicht mehr sein, was sie einmal war. Fast 70 Jahre ist die Genfer Flüchtlingskonvention nun alt. Unter Europas Spitzenpolitikern finden sich kaum mehr solche, die sie offensiv verteidigen. Das sagt natürlich keiner laut.

Aber viele sägen an dem, was Asyl auf unserem Kontinent einmal bedeutet hat. Mit am kräftigsten sägt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Zuletzt tat er es gestern bei einer Pressekonferenz in Berlin, die er zusammen mit Deutschlands CSU-Innenminister und Merkel-Gegner Horst Seehofer hielt. Kurz, der in Wien zusammen mit der rechtsextremen FPÖ regiert, wird im Sommer 32 Jahre alt. Gestern sprach er von einer Achse Berlin-Wien-Rom, was Flüchtlinge und Grenzschutz angeht. Er nannte sie “Achse der Willigen”.

Die Vergangenheit ist Kurz wahrscheinlich einfach egal

Vielleicht hat der Konservative Kurz vergessen, was eine solche Achse in Resteuropa für Gedanken hervorruft. Diese Achse gab es schon einmal, im Jahr 1936 war das. Sie müsste eigentlich allen in solch düsterer Erinnerung sein, dass man sich der Konnotation bewusst sein sollte, die mit ihrer Erwähnung einhergeht. Vielleicht – und das ist die wahrscheinlichere Variante – ist es Kurz auch einfach egal.

Kurz, der junge Macher, will sich nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. Diese scheint ihm zu lästig zu sein. Kurz, der auch keine Probleme mit der Nazi-Vergangenheit seines Koalitionspartners hat, will dynamisch in die Zukunft – ein Zurückschauen wird dabei augenscheinlich als Bremse empfunden. Alles soll neu werden, das war schon Kurz’ Motto beim Wahlkampf in Österreich im vergangenen Jahr.

Auch die CSV biedert sich diesem Zeitgeist an

Am 1. Juli übernimmt Wien den EU-Ratsvorsitz – dann soll, so sieht es Kurz, auch in Europa alles neu werden. Was das bedeutet, ließ er am Dienstag im österreichischen Fernsehen durchklingen (wir berichteten bereits am vergangenen Freitag von diesem Vorhaben). Österreich arbeitet demnach mit einer kleinen Gruppe von EU-Ländern an Plänen für Aufnahmelager für Flüchtlinge außerhalb der EU.

Auf die Frage, ob ein solches Aufnahmezentrum in Albanien eingerichtet werden könnte, sagte Kurz: “Wir werden sehen.” Wir alle werden unterdessen sehen müssen, was von den Werten der Europäischen Union noch übrig bleibt, sollte die gar nicht so neue “Achse” tatsächlich das Abrisskommando für die EU übernehmen.

Der Zeitgeist spricht leider dafür. Das scheint auch die Luxemburger CSV so einzuschätzen. Anders ist kaum zu erklären, wie sie einem ihrer Abgeordneten auf Twitter Narrenfreiheit gewährt. Kommt es so, wird Kurz’ Achse immerhin wirklich neu sein. Bei der letzten stand Luxemburg noch auf der anderen Seite.