“Es ist ein Skandal was dort vorgefallen ist. Die Auslosung muss wiederholt werden”, sagt F91- und LFL-Präsident Romain Schumacher. “Was mich am meisten wundert ist, dass der Verband noch keine offizielle Stellung zu den Vorkommnissen bezogen hat. Wir werden demnächst in der LFL darüber diskutieren, wie wir verfahren werden.”

“Eine riesengroße Kirmes”

Noch weniger amused als Schumacher ist Differdingens Vereinsvorsitzender Fabrizio Bei. Im Gegensatz zum F91-Präsident ist er direkt betroffen. Bei der Ziehung der Paarung RFCUL-Déifferdeng 03 wurden die Kugeln zweimal vertauscht (siehe Videoausschnitt).

“Ich will keinen persönlich beschuldigen aber es ist eine Sauerei was dort gelaufen ist. Die Vereine werden für dumm verkauft. Es ist mit egal ob Differdingen gegen den Racing, Düdelingen oder Bourscheid antreten muss. Wir werden in den kommenden Tagen entscheiden ob wir uns offiziell beschweren werden. Die ganze Auslosung ist jedenfalls eine riesengroße Kirmes.”

Das war geschehen

Am Montag wurden in der Belle Etoile unter anderem die 1/16-Finale der Coupe de Luxembourg ausgelost – und zwar sehr sorgfältig … Bei der Auslosung, die live auf Facebook übertragen wurde, sieht man die “Losfee” (einer der Sponsoren des Verbandes), die während der Auslosung eine Kugel zieht, sie für den Bruchteil einer Sekunde genau beobachtet, und dann wieder in die Schale zurückwirft, um eine andere an den FLF-Verantwortlichen Marco Richard zu übergeben. Während der gesamten Aufzeichnung wiederholt sich dies mindestens zehn Mal.