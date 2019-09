Großer Klimastreik in Luxemburg: Rund 1.000 Schüler, aber auch viele Erwachsene, haben sich am Freitagvormittag am Vorplatz des Hauptbahnhofs versammelt und stimmen sich auf den Demo-Tag ein. Die große Schülerdemo führt vom Bahnhof durch die Stadt bis zum Glacis. Um 11.20 Uhr setzte sich der Protestzug begleitet von der Polizei in Bewegung.

participants manif #youthforclimate prennent le départ à la Place de Gare Luxembourg sous l’escorte de la Police. Perturbations du trafic à prévoir … — Police Luxembourg (@PoliceLux) September 20, 2019