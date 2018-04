14 Jugendliche unterschiedlicher Nationalitäten sind vom Dienstag an gemeinsam mit ihren Trainern durch Luxemburg geradelt. Ihr Ziel: Ein Zeichen für mehr Inklusion von Ausländern im Großherzogtum setzen. Während dreier Etappen pedalierten, aßen, schliefen und kämpften die Teilnehmer des “Tandem Together”, um sich so gegenseitig kennenzulernen und mit vereinten Kräften am Ziel anzukommen.

Prominente Unterstützung für das Projekt des SNJ in Zusammenarbeit mit Hariko und “I am not a refugee” gab es von Außenminister Jean Asselborn, Radprofi Andy Schleck und Weltumradler Yannis Bastian. Am Donnerstagnachmittag endete die Tour dann in Bonneweg und die Eindrücke der Tandemfahrer waren mehr als positiv. “Wir sind ein Team!” lautete die Message, die am Ende des Tages jeder mit nach Hause nahm. Denn, wie Andy Schleck den Jugendlichen mit auf den Weg gab: “Ihr seid nicht nur luxemburgische Bürger, ihr seid es auch, die Luxemburg überhaupt erst zum Leben erwecken.”

Tandem Together in Luxemburg - Fotos: Editpress/Julien Garroy 1 von 24

Von Laura Tomassini