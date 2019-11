Die CSJ übt Kritik an Ministerin Corinne Cahen (DP). Sie setze sich für ihr eigenes Schuhgeschäft ein und nutze dafür ihre offizielle Minister-Mail-Adresse. Die jungen Christsozialen beklagen einen Interessenkonflikt. Corinne Cahen sieht das anders.

Die Jugendorganisation der CSV erhebt Vorwürfe gegen die Familienministerin Corinne Cahen. In einem Schreiben spricht die CSJ von einem „einem einmaligen Fauxpas zu einem systematischen Interessenkonflikt“. Cahen soll sich in ihrer Funktion als Familienministerin für ihr eigenes Schuhgeschäft eingesetzt haben.

Der Hintergrund: Im April 2019 schreibt Corinne Cahen eine E-Mail an die „Union Commerciale de la Ville de Luxembourg“ (UCVL). Darin beschwert sie sich über den mangelnden Einsatz des Geschäftsverbandes, die vom Bau der Tramtrasse betroffenen Geschäfte zu unterstützen. Cahen schildert die Erfahrungen, die sie mit ihrem eigenen Schuhgeschäft gemacht habe. Unter anderem ging es dabei um eine Investition von 15.000 bis 20.000 Euro in Werbung für ihren Laden. Das pikante Detail dieser Beschwerde-Mail befindet sich aber am Schluss: Corinne Cahen unterzeichnete den Brief als Ministerin für Familie, Integration und die Großregion – sie nutzte also ihre offizielle Mail-Adresse der Regierung.

Post von der Ministerin?

Als diese Mail am Sonntag in den sozialen Medien auftauchte, habe man sich bei der CSJ doch stark gewundert, erklärt CSJ-Präsident Alex Donnersbach auf Nachfrage. In ihrer Pressemitteilung stellen die Jungen Christsozialen die Frage, ob es deontologisch vertretbar sei, dass eine Ministerin ihren offiziellen Mail-Account nutze, um sich für ihr eigenes Schuhgeschäft einzusetzen und ob eine Ministerin auch in den sozialen Medien für ihr Geschäft werben dürfe. Die CSJ sieht hier einen Interessenkonflikt und will wissen, welche Rolle Cahen noch in ihrem Schuhgeschäft habe.

Für die CSJ stellt sich außerdem die Frage der Transparenz. Die Jungen Christsozialen wollen wissen, wer die Entscheidung schlussendlich getroffen habe, 15.000 bis 20.000 Euro in Werbung zu investieren. Ministerin Cahen oder der Geschäftsführer des Ladens? Und wie viel Geld vom Schuhgeschäft sei in ihre Tasche geflossen, während ihrer Zeit als Ministerin?

Die Frage ist berechtigt. Denn laut Luxemburger Verfassung dürfen Regierungsmitglieder keinen Beruf ausüben oder einer geschäftlichen Tätigkeit nachgehen.

“Es war sicherlich nicht richtig”

Corinne Cahen war auf telefonische Nachfrage am Montagmorgen nicht zu erreichen. Sie reagierte am Montag in den sozialen Medien auf das Schreiben der CSJ. Darin gibt die Ministerin zu, dass es „sicherlich nicht richtig“ war, diese Mail an den Geschäftsverband von ihrem beruflichen Account aus zu verschicken. Sie bedaure den Vorfall. Dennoch stehe sie zu ihrer Kritik am Geschäftsverband.

Auf den Vorwurf des Interessenkonfliktes geht die Ministerin nur kurz ein. In ihrer Erklärung stellt Cahen klar, dass der Inhalt der Mail an den Geschäftsverband nichts mit ihrer politischen Funktion zu tun habe. Sie habe sich aus dem operativen Geschäft des Ladens zurückgezogen, als sie ihr Amt als Ministerin angetreten sei, und beziehe auch kein Gehalt aus dem Geschäft.