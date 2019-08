Der umstrittene Plan, ein Ferienressort zu bauen, bewegt die Gemüter in Weiswampach. Am Sonntag ist eine Bürgerbefragung zum Thema abgehalten worden. Demnach haben sich 60,1 Prozent der Teilnehmer gegen das Projekt ausgesprochen. Insgesamt wurden 822 gültige Stimmen gezählt. 494 davon sprachen sich gegen, 328 für das Vorhaben aus.

Seit vielen Monaten reißen die Diskussionen um ein geplantes Ferienressort am Weiswampacher See nicht ab. Ein Privatinvestor, die “Groupe Lamy” mit Sitz in Huldingen, möchte dort ein Hotel mit 90 Zimmern, etwa 100 Ferienchalets und ein Activity-Park errichten. Um gegen diese Pläne vorzugehen, hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die mit 386 Unterschriften bei einer Gesamtzahl von rund 1000 Wahlberechtigten das Quorum für ein Referendum mit Leichtigkeit erreicht hatte.

Die Wurzeln dieses Projekts gehen bereits zurück ins Jahr 1971. Der Eifel- Ardennen-Verein hatte damals festgehalten, dass sich die Region hervorragend zur Anlegung eines größeren künstlichen Sees eignen würde. Gemeinde und Staat ließen damals ihrer Begeisterung über die eventuelle Schaffung eines Freizeitressorts freien Lauf.

Und so wurde ein Ferien- und Erholungsgebiet geschaffen, das in den Folgejahren mehrmals erweitert wurde. Der Weiswampacher See war schnell im ganzen Land und darüber hinaus bekannt. Angeln, Schwimmen, Tretbootfahren, Wanderungen und weitere Freizeitaktivitäten zogen jährlich Tausende Besucher an. Wenn es die Wetterverhältnisse erlaubten, wurde im Winter sogar Skilanglauf rund um den See angeboten.

35 Hektar für 25.000 Euro pro Jahr

Die Infrastruktur kam aber schnell in die Jahre und verlor an Attraktivität. Eine komplette Neugestaltung des ganzen Areals und der Gebäulichkeiten drängte sich auf. Im Gemeinderat stand das Thema mehrmals zur Diskussion.

Im Sommer letzten Jahres sorgte die Nachricht von den Plänen eines Privatinvestors für Freude bei den einen, aber auch für Entsetzen bei anderen. 50 Millionen Euro möchte die belgische Gruppe “Lamy” in eine großangelegte Ferienanlage mit Funpark investieren. Die hierfür erforderlichen 35 Hektar Land rund um den Weiswampacher See sollen dem Investor per Erbpachtvertrag zur Verfügung gestellt werden. Die jährliche Pacht beläuft sich auf 25.000 Euro.

Dieser Preis für satte 35 Hektar Land sei einfach nur lächerlich, so die Bürgerinitiative in einem Schreiben. Doch dies sei nicht der einzige Kritikpunkt. Die geplante Ferienanlage sei völlig überdimensioniert, würde überhaupt nicht ins Landschaftsbild passen und sei ökologisch gesehen keinesfalls annehmbar.

Für einen weiteren faden Beigeschmack sorgten zudem die Aussagen von Bürgermeister Henri Rinnen und Schöffe Norbert Morn, die das Projekt, Referendum hin oder her, auf Teufel komm raus durchziehen wollen. Die Planungen seien bereits so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr zurückrudern könne. Und ein Referendum sei ja auch nicht bindend.

Keine Unterschrift vom zweiten Schöffen

Diese “Arroganz” und das “mangelnde Demokratieverständnis” des Bürgermeisters und des ersten Schöffen waren am Sonntagmorgen bei vielen Urnengänger Gesprächsthema Nummer Eins. “Mir hätte solle virdru gefroot ginn, da bréichte mer dat hei net”, so ein Einwohner. “Firwat gi mer elo réicht ëm eis Meenung gefroot, wou d’Pläng scho fäerdeg sinn?”

“Wir sollen uns glücklich schätzen, dass hier jemand 50 Millionen Euro investieren möchte”, so eine junge Dame am Eingang des Wahllokals im Rathaus. “Das Projekt wird zur Verbesserung der Attraktivität der gesamten Region beitragen.”

Ein älterer Herr, der am Sonntagmorgen sehr früh auf den Beinen war, hoffte, dass es mit diesem Projekt ähnlich geht wie mit dem einst in Winseler geplanten Ferienpark, der nach unendlichen Diskussionen schlussendlich nicht realisiert wurde.

“Unsere Gemeindeväter haben Weiswampach zweigeteilt. Hätte sich die Bevölkerung von Anfang an in die Planungen einbringen können, stünde man jetzt nicht vor einem großen Scherbenhaufen”, so die Bemerkung eines älteren Paars auf dem Weg ins Wahllokal in der alten Schule in Binsfeld.

“Wir werden jedenfalls dagegen stimmen, ob es was bringt oder nicht.”

“Hei ass alt erëm eng gelaaf”, so eine weitere Aussage. “D’Konventioun an den Notairesakt fir dëse Projet sinn nëmmen vu Rinnen a Morn ënnerschriwwen. Deen zweete Schäffen huet seng Ënnerschreft net drennergesat. Dat seet genuch!” Kurz nach neun Uhr machte sich auch Paul Holweck, Präsident der Bürgerinitiative, auf den Weg zur Wahlurne. “Ich rechne mit einem guten Resultat für uns.”

Bürgermeister beklagt Verleumdung

Auf die Aussagen des Bürgermeisters, das Projekt werde egal wie weitergetrieben, meinte Holweck: “Nach diesem Referendum wird die Bürgerinitiative sicher nicht die Hände in den Schoß legen. Das Projekt muss ja noch einzelne Genehmigungsprozeduren durchlaufen. So schnell werden wir nicht aufgeben. Wir werden die genannten Prozeduren genau verfolgen, denn es gibt bereits genügend illegale Baugenehmigungen auf dem Gebiet unserer Gemeinde …”

Holweck sollte mit seinen Erwartungen an das Resultat Recht behalten, denn kurz nach 15 Uhr lag das Resultat der Befragung vor: 60,10 Prozent der insgesamt 822 abgegebenen und gültigen Stimmen sprachen sich gegen das Projekt aus: 494 waren dagegen, 328 dafür.

“Wir können nicht mehr zurück. Das Projekt ist bereits dermaßen weit fortgeschritten, dass es sowohl die Gemeinde als auch den Promotor eine riesige Stange Geld kostet, würden wir die Pläne jetzt aufgeben. Ich hatte mit einem solchen Ausgang des Referendums gerechnet, da es in den letzten Wochen eine umfangreiche Schlammschlacht gab, die von der Bürgerinitiative initiiert wurde. Ich wurde sogar persönlich angegriffen, so wurde beispielsweise behauptet, ich sei bestechlich. Diese Aussagen werden noch Folgen vor Gericht haben.” Eines sei jedenfalls klar, so Rinnen abschließend: “Wampich ass elo an zweegedeelt an dorunner wärte mer nach vill Joeren ze knaën hunn …”