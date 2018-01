Drei Tage lang ist Großherzog Henri auf offizieller Visite im Senegal. Er wird von den Ministern Carole Dieschbourg und Romain Schneider, sowie von Staatssekretärin Francine Closener begleitet. Nach dem offiziellen Empfang am Flughafen von Dakar, stand am Sonntag ein Rundgang über die sogenannte „Sklaveninsel“ auf dem Programm. Die kleine Ile de Gorée gewährt den Besuchern durch die vielen gut erhaltenen Bauten einen Einblick in die Kolonialgeschichte.

Die nur drei Kilometer von Senegals Hauptstadt Dakar entfernt liegende Insel Goree trägt den bitteren Beinamen „Sklaveninsel“. Dass dieser Name heute mehr Mythos als Geschichte ist, macht die Insel aber deswegen nicht unwichtiger. 1978 kam die Ile de Gorée schließlich auf die Unesco-Liste der Weltkulturerbe.

VIDEO: Die Senegalesen begrüßen den Großherzog auf der Ile de Gorée

Gleich zu Beginn der offiziellen Visite aus Luxemburg begleiten Senegals Kulturminister Abdou Latif Coulibaly und der Bürgermeister der Insel, Augustin Emmanuel Senghor, den Großherzog samt Ministern Carole Dieschbourg, Romain Schneider und Staatsekretärin Francine Closener über die Ile de Gorée. Zu Fuß, natürlich. Denn die Insel ist autofrei. Nach dem warmherzigen musikalischen Empfang mit Trommeln der Gruppe „Assico“, legt sich eine vermeintliche Stille über die Insel. Diese Stille, die man erlebt, nachdem man die hektische Millionenstadt Dakar verlassen hat, gibt der Insel etwas idyllisches. Die schönen Buchten, die Palmen und die bunten Häuser verstärken diesen Eindruck.

Symbolik für Sklavenhandel

Doch es wäre politisch nicht korrekt, an diesem Ort von Idylle zu sprechen. Schließlich galt die Ile de Gorée lange Zeit als einer der wichtigsten Umschlagplätze für den Sklavenhandel. Doch jüngst haben Historiker dies widerlegen können. Nach neuesten Angaben wurden über den gesamten Zeitraum des Sklavenhandels „nur“ etwa 3.500 Menschen von der Insel über den Atlantik nach Amerika verschifft. Dennoch ist die Symbolik für den Sklavenhandel bis heute geblieben.

Das zeigt auch die Maison des Esclaves mit ihrer rosafarbenen Fassade. Sie wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts errichtet und ist heute ein Museum zur Geschichte der Sklavenverschiffung. Der Keller soll als Verlies gedient haben, wo die Sklaven vor ihrer Verschiffung ausharren mussten. Doch auch dies gilt durch neue geschichtliche Erkenntnisse als zweifelhaft. Genauso wie die „Porte sans retour“, die „Tür ohne Wiederkehr“, ein Durchlass zum Meer, durch das die Sklaven auf die Schiffe gelangten. Doch die Felsküste an genau dieser Stelle lässt Zweifel aufkommen, ob die Schiffe dort überhaupt hätten anlegen können.

Auszeichnung für den Großherzog

Im ersten Erdgeschoss setzt Großherzog Henri seine Unterschrift in das Goldene Buch. Weiter geht es zur Kirche Saint-Charles Borromée. An der Place du Souvenir, gegenüber dem Rathaus, verleiht Bürgermeister Senghor Großherzog Henri die höchste Auszeichnung der Insel und ernennt ihn zum „Pèlerin-Ambassadeur“, dem Botschafter der Pilger. Auch wurde zur Erinnerung an den großherzoglichen Besuch eine Gedenktafel auf dem Platz angeschlagen.Dort hängt derGrand-Duc nun neben den Tafeln für Nelson Mandela, Barack Obama und Papst Jean Paul II.

Die Ile de Gorée vereint die Jahrhunderte der Kolonialzeit auf der kleinen, nur einen Kilometer langen und 300 Meter breiten Insel. Die ersten, die die Insel für sich beanspruchten, waren die Portugiesen im Jahre 1444. Sie nannten das kleine Eiland „Palma“. Im Jahr 1617 wurde die Insel an die Niederländer verkauft. Danach stritten sich Franzosen und Briten um deren Besitz. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Ile de Gorée insgesamt 17 Mal den Besitzer. Ein Rundgang um die Insel ist wie ein Spaziergang durch die Kolonialgeschichte. Und ausgerechnet der heutige Bürgermeister der Insel steht symbolisch für das Ende dieser Kolonialzeit. Denn sein Großvater, Léopold Sédar Senghor wurde 1960 zum ersten Präsidenten Senegals nach der Unabhängigkeit gewählt. Das Ende der Kolonialzeit war eingeläutet.