Ein Großbrand wütet derzeit in einer Halle bei Euro-Composites in Echternach. Das Gelände des Gewerbegebiets ist in dichten schwarzen Rauch gehüllt. Das bestätigt CGDIS-Sprecher Cédric Gantzer auf Tageblatt-Nachfrage.

“Die Menschen wurden vom Gelände evakuiert. Keiner wurde bislang verletzt”, erklärte Gantzer am Dienstagmittag. Man versuche jetzt aber, sich erst einmal einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Eine Krisenzelle des “groupe de protection contre les riques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques” (NRBC) wurde beauftragt, Messungen durchzuführen. Die Firma Euro-Composites produziert Verbundwerkstoffe.

Laut CGDIS sind aktuell schon 80 Feuerwehrleute vor Ort, um gegen den Brand anzukämpfen. Vier weitere Einsatzzentren seien derzeit im Standby-Modus und können jederzeit herbeigerufen werden. In Echternach sind derzeit auch drei Spezialeinheiten des CGDIS im Einsatz: Neben der Einsatzgruppe für Messeinheiten kommt auch die Drohne zum Einsatz, um den Rettungskräften vor Ort einen besseren Überblick zu verschaffen. „Wegen dem schwierigen Einsatz werden die Feuerwehrleute außerdem durch Sanitäter unterstützt.“ Bisher gebe es keine Verletzten, aber man wolle auf alles vorbereitet sein.

Die Halle, in der der Brand ausgebrochen war, steht derzeit in Vollbrand. „Wir versuchen den Brand unter Kontrolle zu bekommen und zu verhindern, dass er sich horizontal oder vertikal ausbreitet. Erschwert wird der Einsatz allerdings dadurch, dass wir keine Ahnung haben, welches Produkt in der Halle brennt.“

Laut einigen Berichten der Anwohner ging dem Brand ein lauter Knall voraus. Das konnte aber nicht von offizieller Seite bestätigt werden.

Der Katastrophendienst meldet außerdem, dass die Anwohner die Zufahrtswege für die Rettungskräfte freihalten sollen sowie Türen und Fenster präventiv geschlossen halten sollen.

Weitere Informationen folgen.