Insgesamt 813.124 Menschen haben in Luxemburg ein Recht auf Leistungen der Sozialversicherung. Darunter fallen neben den aktiven Arbeitnehmern auch die sogenannten Mitversicherten, sprich die Ehepartner und Kinder, wenn diese nicht selbst versichert sind.

Ein Blick in den Jahresbericht 2017 der Generalinspektion der Sozialversicherung (“Inspection générale de la sécurité sociale”, IGSS) zeigt, dass von 445.292 aktiv Versicherten 263.360 im Land wohnen. Die restlichen 181.932 sind Grenzgänger. Zählt man die in Luxemburg wohnenden Mitversicherten (176.877) und die Rentner (96.186) hinzu, kommt man auf 536.423 Versicherte im Großherzogtum.

40 Prozent der Beschäftigten, 42 Prozent der Einnahmen

Bei den Grenzgängern machen die Mitversicherten 81.191 Personen und die Rentner 13.579 Menschen aus. Insgesamt: 267.701. Die Grenzgänger stellen in Luxemburg mehr als 40 Prozent der Beschäftigten. Sie trugen im Jahr 2016 zu 42,8 Prozent zu den Einnahmen der Pensionskasse bei. Bei der Krankenkasse waren es 33,9 Prozent, bei der Pflegeversicherung 32,9 Prozent und bei der Unfallversicherung 20,4 Prozent. Wer einzahlt, hat natürlich im Bedarfsfall auch Rechte. Bei den Geldleistungen (Krankengeld oder Mutterschaftsurlaub) werden im Bereich der Krankenkasse 48,7 Prozent an nicht in Luxemburg Wohnhafte ausgezahlt. Bei den Familienzulagen sind es 40,3 Prozent der Leistungen und bei der Unfallversicherung 42,6 Prozent. Von den ausbezahlten Pensionen gehen 25,5 Prozent ins Ausland.

Bei den Sachleistungen entfallen im Bereich der Unfallversicherung 24,4 Prozent auf die Grenzgänger. Bei den Behandlungen im Rahmen der Krankenversicherung sind es 16 Prozent. Nur 1,6 Prozent der Leistungen der Pflegeversicherung werden für Grenzgänger ausgegeben.

Weniger Mitversicherte bei den Grenzgängern

Bei den Mitversicherten gibt es Unterschiede zwischen Einheimischen und Grenzgängern. Übt der/die Partner(in) keine Tätigkeit aus, sind sowohl sie als auch die Kinder des in Luxemburg Arbeitenden mitversichert. Arbeitet der Partner hingegen ebenfalls in Luxemburg, gilt er selbst als versichert und die Kinder als mitversichert. Geht der Partner einer Beschäftigung im Herkunftsland nach, so werden sowohl er als auch die Kinder im Herkunftsland versichert und haben keine Rechte mehr auf Leistungen in Luxemburg, obwohl der andere Partner immer noch hier arbeitet. Bei den Mitversicherten bleibt anzufügen, dass bei 100 in Luxemburg wohnhaften Arbeitnehmern im Schnitt 50 Mitversicherte gezählt werden. Bei den Grenzgängern sind es 42 auf 100 Arbeitnehmer.

Einen weiteren Unterschied gibt es bei den Rentnern. Nur jene Grenzgänger, die ihr ganzes Arbeitsleben lang eine Tätigkeit in Luxemburg ausgeübt haben, bleiben auch nach Renteneintritt hier versichert. Solche, die einen Teil ihrer beruflichen Karriere im Ausland aufgebaut haben, unterliegen dem Sozialsystem ihres Herkunftslandes.