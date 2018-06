Frankreichs Umweltminister Nicolas Hulot hat einen milliardenschweren Plan zur Einführung von Wasserstoff als Allzweckwaffe für die umweltfreundliche Umstrukturierung der französischen Wirtschaft vorgelegt. Der Plan ist umfassend und soll den Energiebereich völlig umkrempeln.

Wasserstoff soll die Energiequelle der Zukunft in Frankreich werden. Und Frankreich will – vollmundig – gleich zum Marktführer in Sachen Wasserstofftechnik werden. Umweltminister Nicolas Hulot scheute sich nicht, gleich große Ziele zu verkünden, als er einen umfassenden Plan zum Einsatz von Wasserstoff verkündete. In den kommenden fünf Jahren soll Wasserstoff auf allen Ebenen der französischen Wirtschaft eine führende Rolle spielen. Hulot: „Wasserstoff wird ein Pfeiler unseres Energiemodells sein.“

Wasserstoff soll in Form von Gas Strom speichern. Wasserstoff soll durch den Einsatz von Brennstoffzellen Lastwagen, Busse, Autos, Züge und auch Schiffe antreiben. Wasserstoff soll bei Industrieprozessen eingesetzt werden, und Wasserstoff soll mit Kohlenstoffdioxid (CO2) gemischt werden und dann als Energiequelle zum Verbrennen genutzt werden. Hulot stellte das bisher in Europa umfangreichste Programm für eine saubere Energiequelle dar. Das Problem dabei: Um Wasserstoff zu nutzen, muss man das Gas in einen Elektrolyse-Prozess einbinden. Dazu benötigt man Strom. Hulot denkt dabei nicht an Frankreichs Kernkraftwerke. Im Sinne der Umwandlung der Energiewirtschaft in eine nachhaltige, denkt Nachhaltigkeitsminister Hulot an den Einsatz von Windrädern, die flexibel in unterschiedlichen Größen für die jeweiligen Zwecke Elektrizität zur Verfügung stellen sollen.

Mit der Vorstellung des Wasserstoffplanes arbeitet Frankreich auf zwei Ebenen im Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Im Verkehr setzte das Land bisher auf Elektroautos. In einem Elektroplan sollen in den kommen Jahren Tausende von Ladesäulen für Elektroautos in Frankreich gebaut werden. Der Fuhrpark für Elektroautos sollen auf 200.000 steigen. Das bringt ein Problem mit sich. Das Laden der Elektroautos dauert lange. Die Reichweite ist bisher noch begrenzt. Brennstoffzellen-Autos bringen es mit einer „normalen“ Tankfüllung heute schon auf 700 Kilometer.

Hulot will bis zum Jahre 2023 den Einsatz von Wasserstoff auf bis zu zehn Prozent der verbrauchten Energie fördern. Bis 2028 soll der Anteil auf 20 bis 40 Prozent steigen. Die Wasserstoff-Unternehmensflotten sollen in diesem Zeitraum auf 5.000 leichte Transporter und 200 Schwertransporter (Busse, Lastwagen, Nahverkehrszüge und Schiffe) ansteigen.

Auffällig ist, dass Hulot einen rein auf Frankreich bezogenen Plan vorlegt, der in keiner Weise europäischen Bezug hat. Dabei hinkt Frankreich hinterher, wie der Vorstandsvorsitzende des Marktführers Air Liquide, Benoît Potier, in seiner Rede auf der Versammlung der Aktionäre beschrieb. Auf der Folgekonferenz der Pariser Weltumweltkonferenz in Bonn gründete sich ein Wasserstoff-Rat aus 13 Unternehmen, die Wasserstoff als die Energie der Zukunft bezeichneten, die Benzin und Diesel ersetzen werde. Laut Potier gehören diesem Rat bereits 40 Unternehmen an. Das finanzielle Volumen bezifferte Potier weltweit mit etwa 2.500 Milliarden Euro. Würde sein Unternehmen, so Potier, daran nur mit einem Prozent partizipieren, würde es doppelt so groß werden. Der Konkurrent von Air Liquide, die deutsch-amerikanische Firma Linde, arbeitet in Deutschland bereits an einem Wasserstoff-Regionalzug, der mit einer Füllung seiner auf dem Dach der Wagen angebrachten Tanks 1.000 Kilometer zurücklegen kann. Der Zug befindet sich in der Erprobung. Die zukünftig deutsch-französische Firma Alstom hat den Zug in Deutschland entwickelt. Frankreich befindet sich einem umfangreichen Erneuerungsprogramm seiner Regionalzüge und könnte durch Übernahme der Alstom-Entwicklung, relativ schnell Ansprüche des Hulot-Planes erfüllen. Auch bei Bus- und Lastwagenprogrammen könnte Frankreich schnell auf Wasserstoff umstellen beim Blick nach Hamburg und Stuttgart, wo Wasserstoff Hybrid-Busse fahren.

Hulot aber will die Entwicklung Frankreichs zur Wasserstoff-Nation der nationalen Energie-Agentur Ademe anvertrauen, es national im Alleingang versuchen. Und letztlich: Wo in Ländern, wie Deutschland, der Anstoß zur Wasserstoff-Nation aus der Industrie kommt, muss in Frankreich ein nationaler Plan aus der Regierung den Anstoß geben. Der Plan sieht vor, dass zunächst einmal 100 Wasserstoff-Tankstellen mit eigenständiger Stromherstellung gebaut werden. Bis 2028 sollen es dann 400 bis 1.000 sein. Hulot hat in seinem Plan zunächst 100 Millionen Euro vorgesehen, wobei nicht klar ist, ob diese Summe jährlich in das Budget seines Ministeriums eingestellt wird. Der Plan insgesamt wird sich auf fünf bis sieben Milliarden Euro belaufen. Ohne Investitionen aus der Wirtschaft – und hier insbesondere aus der Automöbelindustrie wird das kaum gehen.

Alleine im Tankstellenbereich werden für das geplante Programm bis zu einer Milliarde Euro nötig sein. Denn: Die Mineralölfirma Shell hat bisher 40 Tankstellen auf eine Wasserstoff Zapfsäule umgerüstet. Ihr Plan ist, mit 400 Zapfsäulen für ihr Tankstellen-Netz in Deutschland flächendeckend zu sein. Der Umbau einer Tankstelle kostet eine Million Euro. Shell nimmt für einen Wasserstoffplan damit 400 Millionen Euro in die Hand. Aber auch die französisch-belgische Gruppe Total holt sich in Deutschland Erfahrungen und ist als Betreiber von Wasserstoff-Tankstellen tätig. Mit den Konzernen Daimler, Total, Shell, Air Liquide, Kinde und OMV hat sich ein „H2“ Konsortium gebildet, das mit Fördermitteln der Bundesregierung Wasserstoff Tankstellen baut.

In Deutschland haben derzeit 43 solcher Tankstellen eröffnet. In der Planungsphase befinden sich zwölf, 21 in der Genehmigungsphase. Im Bau gibt es neun, sechs im Probebetrieb. Im Juni werden in Hannover und in Lohfelden (Kassel) zwei neue in Betrieb genommen. Bremen und München folgen im August. Das „H2“ Konsortium hat sich vorgenommen, 100 Wasserstoff-Tankstellen entlang der Korridore der Autobahnen zu bauen und dann zu prüfen, wie die Nachfrage ist und ob sich ein weiterer Ausbau lohnt. In Frankreich gibt es bisher eine Wasserstoff-Tankstelle in der Normandie im Département Manche. An ihr werden die Dienstwagen der Marke Renault Kangoo des Départements aufgetankt. Errichtet wurde sie von Air Liquide. Das ist die Situation, in der Air-Liquide-Chef Benoît Potier davon spricht, dass es in Frankreich einen Rückstand gibt. Andererseits kann sich Minister Hulot beim Aufholen auf die Erfahrung stützen, die französische Firmen in Deutschland sammeln.

Der Plan des französischen Umweltministers hat weitere Schwächen, die seine Umsetzung verzögern werden. So soll eine parlamentarische Mission bis Ende Juni prüfen, wo der Platz für Wasserstoff im Eisenbahnbereich liegt. In Deutschland ist der Bereich von der Industrie und Wirtschaft bereits definiert. Da dort um die Hälfte der Schienenstrecken nicht elektrifiziert sind und von Dieselzügen betrieben werden, ist der Markt entsprechend groß. Eine private Bahngesellschaft wird den ersten Alstom-Wasserstoffzug zwischen Bremen und Cuxhaven fahren lassen. Bis Mitte 2018 soll auch ein Reglementierungsrahmen für Wasserstoff-Tankstellen entstehen. Und dann will Frankreich ein internationales Zentrum für Qualifikation und Zertifizierung der Hochdruck-Komponenten „H2“ für die Straßenmobilität, die Luftfahrt, den Flussverkehr und den Eisenbahnverkehr errichten. Verwaltet werden, soll das alles von der französischen Agentur Ademe. Hulot kompliziert und schafft Verwaltung für etwas, das in Frankreich noch gar nicht existiert, aber unter staatlicher Führung entwickelt werden soll.

Das kann möglicherweise auch Sinn machen. Denn: Die französische Automobil-Industrie ist darauf gar nicht vorbereitet. „Renault habe den Markt für die Elektromobilität geschaffen“, sagte der Chef des Automobilkonzerns im vergangenen Jahr auf der Automobil Ausstellung in Paris. Renault und Peugeot sind in diesem Segment aktiv, aber nicht im Wasserstoff-Bereich. Renault kann möglicherweise auf japanische Erfahrung innerhalb der Gruppe zurückgreifen.

Nissans Wasserstoff-Auto heißt Terra. Die Brennstoffzelle gibt ihre Energie an drei Elektromotoren ab. Der Wagen ist 4,16 Meter lang und kann mit einer Tankfüllung 500 Kilometer weit fahren. Gut die Hälfte schafft ein Peugeot Concept Car auf der Basis des Peugeot. Immerhin könnte sich hier der Kauf von Opel endlich lohnen. Die Rüsselsheimer nämlich lassen ihren Wasserstoffwagen im Versuch bereits fahren. Daimler ist nicht umsonst aktiv im Tankstellenbau. Seine Mercedes-Testwagen haben bisher zwölf Millionen Kilometer zurückgelegt.