Die erste Adresse für alle Wohnungssuchenden in Luxemburg ist das Immobilienportal Athome.lu. Zwischen März 2017 und März 2018 wurden über 21.000 Objekte online angeboten. Aus diesen Daten hat das Unternehmen nun die Durchschnittspreise errechnet.

Auffallend ist, dass nun auch bestehende Wohnungen so viel kosten wie bisher nur Neubauwohnungen. Das Durchschnittsapartment, das auf Athome angeboten wurde, kostete 434.701 Euro, das Durchschnittshaus wechselte für 729.516 Euro den Besitzer (5.137e/m2 und 4.099 e/m2).

„Innerhalb von 12 Monaten beobachteten wir einen Preisanstieg von drei Prozent bei Apartments und fünf Prozent bei Häusern“, so die Pressemitteilung, in der drauf hingewiesen wird, dass die Preisunterschiede quer durchs Land besonders deutlich sind. So wäre das Zentrum ein doppelt so teures Pflaster wie etwa der hohe Norden des Großherzogtums.

In der Kategorie Neubauwohnungen gab es noch größere Preisanstiege. Apartments, in denen bisher noch niemand lebte, waren im März 2018 rund vier Prozent teurer als im März 2017. Der Quadratmeterpreis lag im März 2018 bei satten 6.307 Euro.

Auch diejenigen, die keine Hausbesitzer sind, bekommen die hohen Preise zu spüren, jedoch nicht so stark. Der Preisanstieg lag mit nur einem Prozent unter der Inflation. Die durchschnittliche Mietwohnung, die bei Athome angeboten wurde, kostete 1.385 Euro pro Monat. Das sind knappe zwei Drittel des Mindestlohnes.

Es ist also logisch, dass “Studios” besonders gesucht sind. Das wissen auch die Vermieter. Die Miete für “Studios” und Ein-Zimmer-Apartments sind um vier bis fünf Prozent gestiegen und kosten mittlerweile 935 Euro pro Monat.