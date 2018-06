Es war ein Scheitern mit Ankündigung: Auch der Vorschlag der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft zur Asylreform in der EU fand bei der Sitzung am Dienstag der für die Migrationspolitik zuständigen EU-Minister in Luxemburg nicht die erforderliche Mehrheit. Dabei war Sofia auf die osteuropäischen Länder zugegangen.

Dennoch weigern sich Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei vehement, Flüchtlinge aufzunehmen. Denen sich nun auch die österreichische Regierung angeschlossen habe, so der luxemburgische Außen- und Immigrationsminister. “Österreich ist zum Anführer der Visegrad-Staaten geworden”, meinte ein verärgerter Jean Asselborn.

Streitpunkt ist die Dublin-Regel

Der bulgarische Ratsvorsitz, der sich “viel Mühe in dem Dossier gemacht” habe, werde nun den Europäischen Rat, also die EU-Staats- und Regierungschefs, mit der Angelegenheit betrauen. Diese dürfte allerdings ebenfalls keine Einigung finden, gab sich Jean Asselborn bereits bei einer Diskussionsveranstaltung am Vortag sicher (siehe oben stehenden Artikel). Streitpunkt ist die sogenannte Dublin-Regel, die vorsieht, dass Flüchtlinge in dem EU-Land um Asyl ansuchen müssen, in dem sie als erstes ankommen.

Sollten in einem EU-Land sehr viele Flüchtlinge ankommen, würden diese nach einem Quotensystem auf andere Länder verteilt, so der zur Debatte stehende Vorschlag, der aber von den Visegrad-Staaten abgelehnt wird. Sofia hatte vorgeschlagen, den vorgesehenen Automatismus beiseite zu lassen und jeweils eine Abstimmung im Rat über die Verteilung der Flüchtlinge vorzunehmen. Ohne Erfolg.

Asselborn befürchtet “australisches Modell”

Als Nächstes übernimmt Österreich den EU-Ratsvorsitz. Deren Innenminister, der rechtspopulistische FPÖ-Politiker Herbert Kickl, habe bereits einen “Paradigmenwechsel” angekündigt, so Asselborn weiter, der seiner Ansicht nach auf ein Umschwenken in die Nähe des “australischen Modells” hinauslaufe.

Dahinter steckt der Versuch, Asylsuchende in Gebieten außerhalb der EU festzusetzen, um dort ihren Asylantrag prüfen zu lassen. “Ich habe seit 2015 (als die Verteilung der Flüchtlinge beschlossen wurde, Anm. d. Red.) viel erlebt. Aber nicht eine solche Kontinuität der Negation von Solidarität und Verantwortung”, meinte ein entsetzter Jean Asselborn nach dem Ministerrat.