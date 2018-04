Kein guter Tag für die Radfahrerinnen des Maaslandster International Women’s Cycling Team: Als Mitarbeiter des Teams aus dem niederländsichen Limburg am Samstagmorgen zu ihrem Van gingen, merkten sie, dass er aufgebrochen worden war. In der Nacht hatte jemand alle Fahrräder gestohlen. Die Radfahrerinnen sind gerade in Luxemburg, um am Grand Prix Elsy Jacobs teilzunehmen.

Die Damen konnten trotzdem an den Start gehen, da andere Teams ihnen ihre Fahrräder liehen. Das Team bedankte sich auf Facebook bei ihnen sowie bei der luxemburgischen Polizei. “Wir haben beschlossen weiterzumachen und trotz der Umstände unser Bestes zu geben”, so die Mitteilung.