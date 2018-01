Das Recht auf soziale Absicherung ist in Luxemburg durch die Verfassung garantiert. “La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap”, heißt es in Artikel 11. Doch nicht alle Einwohner Luxemburgs profitieren von der Krankenversicherung.

Die LSAP-Abgeordnete Taina Bofferding weist in einer parlamentarischen Anfrage darauf hin, dass es 500 bis 600 Menschen in Luxemburg gibt, die von der staatlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind. Diese Menschen müssten sich zum Beispiel an die Nicht-Regierungsorganisation “Médecins du monde” wenden, um Zugang zu einer medizinischen Behandlung zu erhalten.

Anzeige

Die Politikerin will von Romain Schneider, Minister für soziale Sicherheit, wissen ob, diese Informationen stimmen – und wie er das Problem angehen will.

620 Patienten sind nicht krankenversichert

In seiner Antwort verweist der LSAP-Politiker auf den Jahresbericht von “Médecins du monde”, in dem von 620 Patienten in Luxemburg die Rede ist. Offizielle Zahlen gibt es dazu aber nicht, erklärt der Minister. Weder das Ministerium für soziale Sicherheit noch das “Centre commun de la sécurité sociale” oder das Familienministerium hätten Informationen über die genaue Zahl der betroffenen Personen.

Die Gesetzeslage sehe aber vor, dass jeder Antragsteller das Recht auf eine “freiwillige Krankenversicherung” (Assurance volontaire) habe, wenn er seit sechs Monaten in Luxemburg gemeldet sei. Ist dies nicht der Fall, kann der Antragsteller einen anderen Wohnsitznachweis erbringen, um in die Gunst der Versicherung zu kommen – zum Beispiel einen Mietvertrag, eine Unterkunftserklärung oder die Erklärung einer anerkannten Organisation, die sich um “Neuankömmlinge” kümmert.

Das “Centre commun de la sécurité sociale” überprüfe alle sechs Monate, ob der Antragsteller noch in Luxemburg gemeldet ist und gebe diese Daten an das zuständige Ministerium weiter. Zurzeit gebe es 355 “freiwillig Versicherte” ohne offiziellen Wohnsitz in Luxemburg. Der Großteil dieser Personen besitze die portugiesische Nationalität (40 Prozent), sieben Prozent seien Luxemburger und 18 Prozent hätten die Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaates. Etwa 125 “freiwillig Versicherte” ohne offizielle Anschrift in Luxemburg seien Staatsangehörige von Drittstaaten.

“Es existieren bereits Maßnahmen”

Auf die Frage, wie das Ministerium mit den Patienten verfahren will, die tatsächlich ohne Krankenversicherung dastehen, entgegnet Schneider ausweichend: “Da das Ministerium die Gründe nicht kennt, warum sich diese Leute an “Médicins du monde” wenden, ist es schwierig angemessen zu reagieren, was eine Aufnahme in die Krankenversicherung angeht.” Bereits jetzt gebe es aber Lösungen für solche Fälle – auch “spezifische Instrumente für Flüchtlinge”.

Bei Sozialhilfeempfängern übernehmen die “Office sociaux” die Kosten für eine medizinische Behandlung. Zudem kümmern sich diese um die Eingliederung von betroffenen Antragstellern in das luxemburgische Sozialversicherungssystem. Außerdem habe die Gesundheitskasse mit dem Familienministerium ein Abkommen über den “Tiers payant social” geschlossen. Dadurch könnte das Arzthonorar bei Vorlage einer Marke des zuständigen “Office social” direkt von der Krankenkasse übernommen werden.

Abschließend erklärt Schneider, dass die derzeit existierenden Maßnahmen bereits für eine soziale Absicherung von Menschen sorgen, die eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Und auch das Gesundheitsministerium verfüge über ein Budget, um für die Kosten von medizinischen Behandlungen, unbezahlten Rechnungen und Krankenhauskosten aufzukommen.