Das Jahr 2018 ist noch ganz frisch, da bringen sich die Parteien schon für die Parlamentswahlen im Herbst in Stellung. Die DP hat sich die EU-Parlamentsabgeordnete Viviane Reding (CSV/EVP) als Ziel ausgesucht. Den meisten dürfte die Politikerin wegen ihres Einsatzes für die Senkung der Roaming-Gebühren in der EU bekannt sein. Auch machte sie von sich reden, als sie die Abschiebung von Roma in Frankreich kritisierte oder sich für eine Frauenquote einsetzte.

Auch in deutschen Talkshows ist die Politikerin öfters zu sehen, genau wie ihr Landsmann, der Luxemburger Außenminister Jean Asselborn. Dessen Politik sie aber auf einer Pressekonferenz als “Scheinwerferpolitik” bezeichnete.

Reding bringt sich in Position

Am Montag hat die CSV-Politikerin die Regierung kritisiert – im Oktober will Reding schließlich auch kandidieren -, und prompt reagiert die DP. Die Schlammschlacht kann beginnen. Besonders übel scheinen die Liberalen der CSV-Politikerin zu nehmen, dass die Regierung den nationalen Interessen nicht genügend Aufmerksamkeit schenken würde. Schon der Titel der DP-Mitteilung spricht Bände: “Viviane Reding kann alles – außer Zeitung lesen”

In der Pressemitteilung der DP stehen dann auch Sätze wie: Die CSV-Europaabgeordnete genießt derzeit größte Aufmerksamkeit und bringt sich für die anstehenden Parlamentswahlen in Stellung. Auch wenn die Europapolitikerin noch nicht sicher ist, in welchem Bezirk sie sich zu Hause fühlt, und diese Entscheidung anderen überlässt, weiß sie anscheinend sehr genau, wie Regierungspolitik zu funktionieren hat.

Ein weiterer Schlag in die “Magengrube”: Viviane Reding hat während der langen CSV-Regierungsbeteiligungen in ihrer gesamten politischen Karriere nie einer Regierung angehört. Es sei ihr also verziehen, wenn die Zusammenhänge sich ihr nicht ganz erschließen. Sie täte jedoch gut daran, sich Rat bei Jean-Claude Juncker zu holen, bevor sie anderen Lektionen in Sachen Regierungspolitik verteilt.

