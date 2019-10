Wer die einschlägigen Debatten in den asozialen Medien verfolgt, merkt schnell, dass im Lager der Klimawandel-Leugner gerade Leute, die vom Thema null Ahnung haben, die einzigen Experten auf diesem Gebiet, nämlich die Klimatologen, als Ignoranten abstempeln, obwohl ihnen (den Leugnern) in der Regel keinerlei Sachkompetenz zu eigen ist, die sie zu einem solchen Urteil befähigte. Und so kommt es, dass man in jeder Debatte immer wieder auf die gleichen Argumente stößt, auch wenn diese längst als kompletter Unsinn bloßgestellt wurden.

Das Paradebeispiel hierfür ist die Behauptung „der Klimawandel ist kein Problem, denn Klimawandel gibt es seit ewig“. Wenn man mit einem einzigen Satz beweisen will, dass man von diesem Themengebiet radikal null Ahnung hat – was aber erfahrungsgemäß keinen einzigen sich selbst respektierenden Facebook-Matador daran hindert, umso heftiger darüber zu pontifizieren –, dann braucht man nur diesen Spruch zum Besten zu geben. Warum? Nun, ganz einfach, es gab und gibt keinen einzigen Klimatologen, der anzweifeln würde, dass das Klima, seit es Klima gibt, in ständiger Entwicklung und Veränderung begriffen ist. Die Frage ist daher nicht, ob sich das Klima verändert, die Frage ist, wie es sich verändert.

Und hier kann die Wissenschaft seit einer Reihe von Jahrzehnten nicht nur eine Evolution feststellen, die es in dieser Geschwindigkeit seit Anbeginn der Menschheit wohl noch nie gegeben hat, sie konnte vor allem auch einen ursächlichen Zusammenhang zwischen diesem galoppierenden Wandel und der Einbringung von klimawirksamen Gasen – zuvörderst Kohlendioxyd – durch den Menschen in die Atmosphäre feststellen. Absolventen der Facebook-Universität für Klimawandel kann man nun aber nicht nur daran erkennen, dass einer den Quatsch des anderen unbesehen übernimmt, sie verraten sich auch dadurch, dass sie sich strikt weigern, bei der Verwendung eines Argumentes, das sie einmal für gut befunden haben, jemals irgendeine Form der Veränderung in der Sache zur Kenntnis zu nehmen.

Jeder Elektromobilität-Hasser „weiß“ zum Beispiel, dass Kobalt im Kongo von Kindersklaven abgebaut wird. Dass 80 Prozent des Kobaltabbaus im Kongo allein vom schweizerischen Rohstoffkonzern Glencore, der nur berufsmäßige Bergleute beschäftigt, getätigt werden, hört man dagegen in diesen Kreisen so gut wie nie. Genauso wenig erfährt man dort, dass etwa in etlichen Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien (zum Beispiel bei einer Reihe von Bussen) das Kobalt durch Eisenphosphat ersetzt wurde.

Bleibt natürlich das derzeit noch unersetzliche Lithium, dessen Abbau in der Tat teilweise unter Inkaufnahme schwerer Umweltschäden vonstatten geht. Doch auch bei der Lithiumgewinnung hat die Entwicklung der Technik den Wasserverbrauch bereits deutlich zu verringern vermocht, wobei es zudem große Vorkommen gibt, bei denen der Lithiumabbau keine messbaren Auswirkungen auf den örtlichen Wasserhaushalt hat.

Doch es hilft alles nichts, das Klima wandelt sich, die Leugner nicht.