Die Finanzen des großherzoglichen Hofs sind immer wieder ein Thema in Luxemburg. Als bekannt wurde, dass Premier Xavier Bettel (DP) Jeannot Waringo damit beauftragt hat, die Personalpolitik des Hofs zu prüfen (das Tageblatt berichtete), wurden auch Stimmen wieder lauter, die sich nach den Finanzen des Hofs erkundigen – wenn auch zaghaft. In Belgien hingegen regelt ein Gesetz die Finanzen des Hofes und soll für Transparenz sorgen.

Luxemburg ist eine konstitutionelle Monarchie und hat als solche einen Monarchen. Diesen lässt das Land sich etwas kosten. Der am Montag von Finanzminister Pierre Gramegna vorgelegte Staatshaushalt sieht für das Jahr 2020 für den großherzoglichen Hof 10.618.513 Euro vor. Das sind 0,05 Prozent des gesamten Haushaltsentwurfs. Von dem Geld werden zum Beispiel die Angestellten des Hofs bezahlt. Die Summe beinhaltet aber auch 774.000 Euro, die der Staatschef als “Frais de représentation” erhält, und eine als Zivilliste bezeichnete Abgabe, die im Jahr 2020 1.241.590 Euro beträgt. Die derzeitige Verfassung sieht jährlich eine Zivilliste von 300.000 Francs-or vor und regelt, dass dieser Betrag per Gesetz zum Beginn jeder Herrschaft verändert werden kann. Laut Webseite des Hofs wird die Zivilliste auch benutzt, um die Personalkosten des Hofs zu decken, der Staatshaushalt zeigt diesen Posten jedoch gesondert aus.

Im August hatte Reporter.lu darüber berichtet, dass Premier Xavier Bettel mit Jeannot Waringo einen Experten bestellt hat, der die Personalpolitik am Hof unter die Lupe nehmen soll. Angeblich sollen seit 2015 mehr als 30 Mitarbeiter den Hof verlassen haben. Waringo ist der ehemalige Direktor der Finanzinspektion und heutiger Präsident des Verwaltungsrats der Bahngesellschaft CFL. Ein hochkarätiger Fachmann also, um dem Hof auf die Finger zu schauen. Waringo hatte seinen Posten bereits Ende Juni angetreten.

Der Abgeordnete Alex Bodry (LSAP) hatte sich daraufhin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort gemeldet. Er kommentierte: “Erstaunliche Vorgänge am Hof. Ein Thema für den nächsten Bericht des Rechnungshofes.” Bodry kündigte an, seinen Vorschlag in der dafür zuständigen Kommission des Parlaments einzubringen. Später informierte er auf Twitter, dass es in Belgien und den Niederlanden längst Verordnungen gibt, die die staatlichen Zuwendungen an den Hof regeln. Ein solches Gesetz einzuführen, sei also keine Revolution, sondern ein Stück Normalität in einer Demokratie – und trage auch zur Akzeptanz der Monarchie bei.

Bettel will sich (noch) nicht festlegen

Bodry ließ nicht locker und forderte den Premier in einer parlamentarischen Anfrage auf, ihm zu sagen, ob die Regierung ein Gesetz vorlegen wolle, mit dem die Finanzen des Hofs besser kontrolliert werden können. Die Antwort des Premiers ist denkbar knapp: “Der Sonderbeauftragte des Premiers am großherzoglichen Hof hat seine Arbeit Ende Juni aufgenommen. Noch ist es zu früh für ein Resultat. Ist seine Mission erst einmal abgeschlossen, dann ist die Regierung bereit, mit dem Parlament darüber zu debattieren.”

Heikel ist das Thema auch, weil es wenigstens zum Teil die Verfassung betrifft. In der Vorlage zur neuen Verfassung heißt es, dass ein Gesetz festlegt, wie viel Geld der Staatschef und andere Mitglieder des Hofs erhalten. Die Arbeiten an dieser neuen Verfassung stocken jedoch derzeit, da die oppositionelle CSV ein konsultatives Referendum darüber fordert.

Anfang 2014 ist in Belgien ein Gesetz in Kraft getreten, das die Zivilliste des Königs auf 11.554.000 Euro festlegt. Dem König können maximal 35 Beamte und Ordnungskräfte zur Seite gestellt werden. Braucht der König mehr Mitarbeiter, werden diese über die Zivilliste bezahlt. Der königliche Palast und das Schloss Laeken gehören dem Staat, werden dem König aber zur Verfügung gestellt. Die Inneneinrichtung bezahlt der König von der Zivilliste. Dafür übernimmt der Staat die Heizkosten.

Die Königin steht im Sold

Ebenfalls Anfang 2014 in Kraft getreten ist ein Gesetz, das die Einkommen der Mitglieder der belgischen Königsfamilie regelt. Das Gesetz ist recht überschaubar, es hat gerade einmal 26 kurze Artikel. Es legt fest: Die Königin und einige andere Mitglieder der königlichen Familie erhalten einen Sold wie ein hoher Beamter. Demnach steigt ihre Besoldung in der gleichen Weise wie die eines hohen Beamten in Belgien. Daneben erhalten sie einen Betrag, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Der belgische Gesetzgeber legt außerdem eine Höchstzahl an Beamten fest, die den Mitgliedern der Königsfamilie gestellt werden. Im Gegenzug muss sich die königliche Familie ihrem Amt entsprechend benehmen. Ansonsten kann die Regierung dem Parlament nach einer Anhörung der betreffenden Person vorschlagen, deren Gelder zu streichen.

Im belgischen Haushalt werden die Ausgaben des Staates in Verbindung mit dem Königshaus relativ stark aufgegliedert. Aufgelistet sind etwa die Zuwendungen an die einzelnen Familienmitglieder, der Unterhalt des Palasts, die Summe der Kosten für Dienstreisen und so weiter. Das soll dafür Sorge tragen, dass immer bekannt ist, wie viel der Hof die Untertanen kostet.

Eine andere Sache ist das Privatvermögen des Großherzogs und seiner Familie. Dieses wird als Familienfideikommiss der Familie Nassau bezeichnet. Nach Angaben des großherzoglichen Hofs ist dieses von der Krone untrennbar. Der Besitz, die Verwaltung, die Kontrolle und die Einkommen des Privatvermögens der großherzoglichen Familie unterliegt einzig dem Inhaber der Krone.

