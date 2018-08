Sammy Ketz hat aus etlichen Krisenregionen berichtet und im Irakkrieg sowie im Stellvertreterkrieg in Syrien sein Leben riskiert. Derzeit leitet er das Büro von Agence France Press (AFP) in Bagdad. 2017 gelang ihm eines der seltenen Interviews mit Syriens Machthaber Assad. Nun warnt Ketz: Die für kommenden Monat angesetzte Abstimmung im Europaparlament über ein neues Leistungsschutzrecht sei eine Frage von Leben und Tod.

Von Sammy Ketz

“Ich war auf einer Reportage-Reise in Mossul, der ehemaligen IS-Hochburg im Nordirak, um über Kinder zu schreiben, die zu einer Schule zurückkehrten, die drei Jahre lang von den Dschihadisten geschlossen worden war. Ich dachte darüber nach, wie ich die Freude dieser Kinder am besten beschreiben könnte, wenn sie nach langer Zeit des Verbots an ihre Schultische in der zerstörten Stadt zurückkehrten.

Während ich mit einem Fotografen, einem Videojournalisten und dem AFP-Fahrer in einem Restaurant saß, bevor ich nach Bagdad zurückkehrte, las ich auf meinem Laptop einen Artikel über die europäische Debatte über Leistungsschutzrechte und den Plan, sie auf die Presse anzuwenden. Es erregte meine Aufmerksamkeit, war aber kein Schock für mich. Nach fünf Jahren, in denen ich das kriegserschütterte Syrien durchquert hatte, wo ich bei etlichen Gelegenheiten knapp dem Tod durch die Kugeln eines Scharfschützen oder Granatsplitter entgangen war, war ich gerade zum dritten Mal seit der US-Invasion 2003 im Irak angekommen.

In mehr als 40 Jahren als Reporter habe ich gesehen, dass die Zahl der Journalisten vor Ort stetig abnimmt, während die Gefahren unerbittlich zunehmen. Wir sind Ziele geworden und unsere Berichterstattung kostet mehr und mehr. Vorbei sind die Zeiten, in denen ich in einer Jacke, in Hemdsärmeln, mit einem Personalausweis in der Tasche, neben einem Fotografen oder Videojournalisten vor Ort über einen Krieg berichten konnte. Jetzt brauchst du kugelsichere Jacken, gepanzerte Autos, manchmal Bodyguards und Versicherungen. Wer bezahlt diese Kosten? Die Medien, und es ist ein hoher Preis.

Früchte der Arbeit schamlos weggeschnappt

Doch obwohl sie für den Inhalt bezahlen und Journalisten entsenden, die ihr Leben riskieren, um ein zuverlässiges, vollständiges, vertrauenswürdiges und vielfältiges Nachrichtenangebot zu produzieren, sind es nicht sie, die die Profite einstreichen, sondern die Internetplattformen, die sich daran bedienen, ohne einen Cent zu zahlen. Es ist so, als ob ein Fremder kommen und sich schamlos die Früchte deiner Arbeit schnappen würde. Es ist moralisch und demokratisch nicht zu rechtfertigen.

So viele Freunde haben aufgehört, als Journalist zu arbeiten, weil ihre Medienunternehmen geschlossen wurden oder sie sie nicht mehr bezahlen konnten. Bis zu dem Tag, an dem sie ihre Stifte und Kameras wegräumten, hatten wir die schreckliche Angst geteilt, die uns erfasste, wenn wir uns hinter einer Mauer versteckten, die so stark von den Explosionen erschüttert wurde wie wir; die unbeschreibliche Freude geteilt, wenn wir erfolgreich der Welt die “Wahrheit” erzählen konnten, die wir mit unseren eigenen Augen gesehen hatten; die außergewöhnlichen Treffen mit Warlords und ihren schwer bewaffneten Männern, die lächelten, während sie mit ihren Pistolen oder Dolchen spielten und zusahen, wie wir ihre Bosse interviewten; das schmerzliche Leid angesichts der verstörten, eingeschlossenen Zivilisten, die Frauen, die unbeholfen ihre Kinder zu schützen versuchten, während Kugeln an den Wänden des Unterschlupfs vorbeischrammten, in dem sie für kurze Zeit Zuflucht gefunden hatten.

Lange nur die Symptome bekämpft

Die Medien haben lange gelitten, bevor sie reagierten und dann eher gegen die Folgen als gegen die Ursache kämpften. Aus Geldmangel haben sie fast bis zur Schwelle der Absurdität Mitarbeiter entlassen: Zeitungen, die kaum noch mit Journalisten besetzt sind.

Jetzt fordern sie, dass ihre Rechte respektiert werden, damit sie weiterhin über wichtige Ereignisse berichten können. Sie verlangen, dass die Verkaufserlöse mit denen geteilt werden, die die Inhalte produzieren, ob es sich um Medien oder Künstler handelt. Das ist die Bedeutung von Urheber- und Leistungsschutzrechten.

Wir können die von Google und Facebook verbreitete Lüge nicht länger schlucken, dass eine Richtlinie zu Leistungsschutzrechten die Möglichkeiten der Menschen, kostenlos ins Internet zu gehen, gefährden würde. Nein. Der freie Zugang zum Internet wird bestehen bleiben, da die Internetgiganten, die derzeit redaktionelle Inhalte kostenlos nutzen, die Medien entschädigen können, ohne die Verbraucher zu bitten, dafür zu zahlen.

Schwer? Unmöglich? Ganz und gar nicht. Facebook erzielte 2017 einen Gewinn von 16 Milliarden US-Dollar und Google von 12,7 Milliarden US-Dollar. Sie müssen einfach ihre Schulden bezahlen. Auf diese Weise werden die Medien überleben und die Internet-Titanen werden zur Vielfalt und Pressefreiheit beitragen, die sie zu unterstützen behaupten. Ich bin überzeugt davon, dass die Abgeordneten, die durch irreführende Lobbyarbeit getäuscht wurden, jetzt verstehen, dass der kostenfreie Zugang zum Internet nicht gefährdet ist. Auf dem Spiel steht die Pressefreiheit, denn wenn den Zeitungen die Journalisten ausgehen, wird die Freiheit, die von Abgeordneten aller politischen Parteien unterstützt wird, verschwunden sein.

Facebook und Google beschäftigen keine Journalisten

Unzählige Male war ich von Angesicht zu Angesicht mit eingeschlossenen, isolierten, wehrlosen Menschen konfrontiert, die nur um eines baten: “Erzähle den Leuten, was du gesehen hast. So haben wir eine Chance, gerettet zu werden.” Soll ich antworten: “Nein, habe keine Hoffnung. Wir sind die letzten Journalisten. Bald wird es keine mehr geben, weil wir aus Mangel an Geld verschwinden”?

Denken Sie daran, dass Facebook und Google keine Journalisten beschäftigen und keine redaktionellen Inhalte produzieren. Aber sie werden für die Werbung bezahlt, die mit Inhalten verbunden ist, die Journalisten produziert haben.

Jeden Tag untersuchen Journalisten alle Aspekte des Lebens, um ihre Mitbürger zu informieren. Jedes Jahr werden Preise an die mutigsten, unerschrockensten und talentiertesten Journalisten vergeben. Wir können nicht zulassen, dass die Medien ihrer rechtmäßigen Einnahmen beraubt werden, um eines Tages keine Preise mehr vergeben zu können, da es an Kandidaten mangelt, die noch von vor Ort berichten können.

Es ist Zeit, zu handeln. Das Europäische Parlament muss mit überwältigender Mehrheit für die Leistungsschutzrechte und damit für das Überleben der Demokratie und eines ihrer bemerkenswertesten Symbole stimmen: den Journalismus.”

Lesen Sie ebenfalls, wie sich Luxemburger EU-Abgeordnete im Juli 2018 anlässlich der ersten Abstimmung positionierten (Premium).

103 Journalisten aus 27 Ländern haben den Aufruf von Sammy Ketz unterzeichnet:

Austria

Helmut Brandstätter, editor in chief of Kurier (Austria)

Nina Horaczek, chief reporter of the weekly magazine Falter (Austria), Concordia Press Award (2011), Prof. Claus Gatterer Press Award (2014). Prof. Karl Renner Press Award (2016)

Oscar Bronner, publisher, Der Standard

Belgium

Majd Khalifeh, Belgian journalist and documentary filmmaker

Jean-Pierre Martin, reporter at large since 1984 for RTL Belgique . Has covered the main conflicts in the world during the last 30 years. He works more specifically on Middle East and Central Africa and the year he spent in 1994 in Rwanda left its mark on him.

Christophe Lamfalussy, senior Correspondent, La Libre Belgique; laureate of the ‘Prix Dexia du journalisme’. Co-author of ‘Molenbeek-sur-Djihad’.

Maroun Labaki, former head of world desk at Le Soir, president of Press Club Brussels Europe.

Alain Lallemand, reporter at large, Le Soir (Belgium), Lorenzo Natali Prize 2000, Sigma Delta Chi Awards 2002 and 2007. Co-founder and administrator, European Investigative Networks (EIC).

Pascal Weiss, editor-in-chief Het Nieuwsblad/De Gentenaar

Liesbeth Van Impe, editor-in-chief Het Nieuwsblad/De Gentenaar

Dorian de Meeûs, editor-in-Chief, La Libre Belgique

Jean-Marc Gheraille, editor-in-Chief, La Dernière Heure.

Bulgaria

Georgi Mikov, special foreign correspondent of 24 chasa

Svetsolav Terziev, analyst for The Sega Daily, PhD in Journalism, professor in Journalism at the University of Sofia and the Institute of Economy of Sofia, shortlisted laureate for the European Press Prize 2015

Cyprus

Marios Demetriou, reporter for daily newspaper Simerini.

Chrysanthos Tsouroullis, editor-in-chief of Sigma TV and CEO of Dias group.

Katia Savva, editor, Politis Newspaper; winner of the Cyprus News Agency Award 2017; awarded an Honorary Distinction by the Cypriot NGO AWARE as part of its ‘Respect – Accept – Integrate’ campaign on asylum, migration and integration.

Croatia

Sasa Lekovic, free lance investigative reporter, editor and trainer & media consultant; Investigative Journalism Center president; EU Journalismfund.eu Advisory Board member

Czech Republic

Radka Markova, editor-in-chief Czech News Agency (CTK), Journalist Quail 2003 (dedicated to outstanding Czech journalists below 33)

Jakub Szanto, Middle East reporter for Czech Television in 2013-2018, Ferdinand Peroutka Prize 2017

Lucie Vopalenska, Czech Radio journalist, Ferdinand Peroutka Prize 1998

Denmark

Mads Nissen, documentary photographer and author of three books, awarded more than 60 international prizes including The World Press Photo of the Year (2015).

France

Christophe Ayad, reporter at large for Le Monde (France), Albert Londres Prize 2004, Bayeux Calvados-Normandy Prize for War Reporters 2004, European Initiative Prize for Journalism 2016

Alfred de Montesquiou, reporter at large for Paris Match (France), Albert Londres Prize 2012, French Press Prize 2014

Jean-Marc Gonin, reporter at large and editor in chief of Figaro Magazine (France)

Adrien Jaulmes, reporter at large for Le Figaro (France), Albert Londres Prize 2002, Bayeux Calvados-Normandy Prize for War Reporters 2007

Florence Aubenas, reporter at large for Le Monde. Awards: Prix Joseph Kessel (2010) , Prix Jean Amila-Meckert (2010), Globe de Cristal (2011) , Prix d’Académie (2015).

Annick Cojean, president of The Albert Londres Prize, the highest French journalism award

Pierre Barbancey , reporter at large for l’Humanité, Bayeux Calvados-Normandy Prize for War Reporters 2002

Finland

Rauli Virtanen, former foreign correspondent and visiting professor of journalism, documentary maker, author of seven books.

Jussi Eronen, managing editor of Suomen Kuvalehti, shortlisted candidate for the European Journalist of the Year (Prix Europa, outstanding achievement) 2017, Journalism Prize of Association of Finnish Executive Editors (investigative TV programme 45 minutes) 2011, The Finnish Prize of Investigative Journalism 2010, The Finnish Grand Prize of Journalism 2009

Germany

Wolfgang Bauer, reporter of the Chief Editor of Die Zeit (Germany), Bayeux Calvados-Normandy Prize for War Reporters in 2013, 2015 (Special Prize Prix Ouest-France Jean-Marin) and 2016, Nannen Prize for the Best Documentary 2016, Liberty Award 2016, Catholic Media Prize 2012

Fiona Ehlers, War and Crisis Reporter for Der Spiegel, ex foreign correspondent in Italy, Liberty Award 2008, EMMA award, Children’s Rights Award

Antonia Rados, chief foreign correspondent of RTL-TV (Germany), German Television award 2003, Romy- award for best TV Documentary 2003 and Hanns- Joachim Friedrichs- award, Special mention of the Jury for a documentary at the Bayeux Calvados-Normandy Prize. Dr. Rainer Hildebrandt Medal 2011, Hildegard von Bingen Award 2012. Emmy nomination 2013 and several other awards, including twice the Bavarian TV- award and twice the Austrian Romy-award for documentaries.

Christoph Reuter, Middle East correspondent for Der Spiegel (Germany), Reporter of the Year awarded by Medium Magazine in 2012, best non-fiction book in 2015 (awarded by NDR, the broadcasting corporation), Bayeux Calvados-Normandy Prize for War Reporters 2015.

Katrin Sandmann, former Reporter at large for N24/Welt, now partner and CEO of TV production company Kobalt Documentary.

Carsten Stormer, reporter at large based in Manilla, member of the association of reporters “Zeitenspiegel”, covering Cambodia, Myanmar, Iraq, Syria, Afghanistan, Sudan. He has written several books.

Caroline Fetscher, reporter and columnist for Der Tagesspiegel, Germany. She has covered among other issues the Kosovo war of 1999 and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague

Ludwig Ring-Eifel: editor in chief of Katholische Nachrichten-Agentur GmbH

Greece

Nikos Konstantaras, editor, I Kathimerini (Greece)

Michalis Psilos, president & CEO of Athens – Macedonian Press Agency (ANA-MPA)

Will Vassilopoulos, freelance video journalist. Primarily working for Agence France-Presse (AFP), he went behind the camera in 2011 and has since covered topics such as Greece’s economic crisis, political unrest in Egypt, Turkey and Romania, the conflict in Ukraine and most recently the migration crisis in Europe. He is the recipient of the 2016 Rory Peck Award for News for his film “Fear and Desperation: Refugees and Migrants Pour into Greece”

Alexis Papachelas, Executive Director at I Kathimerini

Ireland

Geraldine Kennedy, former editor of The Irish Times (Ireland) 2002-2011, the first woman editor in the newspaper’s history and the first woman editor of a national daily in Western Europe.

Lara Marlowe, France Correspondent, The Irish Times. As a foreign correspondent for The Irish Times since 1996, Lara Marlowe has covered France, Barack Obama’s first term in office and a dozen wars including former Yugoslavia, Iraq and Afghanistan. She has won three press awards.

Italy

Giampaolo Cadalanu, War Reporter and Defense Correspondent for La Repubblica – FAO Boerma International Award for Food security issues coverage

Rosalba Castelletti, former Russia correspondent, La Repubblica

Pietro Del Re, foreign reporter, La Repubblica, winner of “Premio Lucchetta” Award in 2016

Enrico Franceschini, London correspondent for La Repubblica, previously based in New York, Washington, Moscow and Jerusalem. Winner of the Premiolino prize for his reportage on the attempted coup in Moscow in 1993

Giuliano Foschini, La Repubblica

Anais Ginori, Paris, France correspondent, La Repubblica

Tonia Mastrobuoni, Berlin, Germany correspondent, La Repubblica

Daniele Mastrogiacomo, war and foreign reporter, La Repubblica

Vincenzo Nigro, La Repubblica

Federico Rampini, New York, US correspondent, La Repubblica

Lorenzo Cremonesi, reporter at large for Corriere della Sera (Italy). He covered conflicts from the Israeli-Palestinians to Lebanon, Iraq, Syria, Afghanistan, Pakistan, India, and Ukraine. He got numerous awards, the most recent “Il Premiolino” in Milan.

Alberto Negri (Italy), International prize for Journalism “Maria Grazia Cutuli” 2009

Maurizio Molinari, editor in chief, La Stampa

Marco Zatterin, deputy editor in chief, La Stampa

Francesco Bei, chief of the Roman bureau, La Stampa

Paolo Mastrolilli, US correspondent, La Stampa

Marco Bresolin, Brussels correspondent, La Stampa

Marco Sodano, chief of the Digital Desk, La Stampa

Beniamino Pagliaro, deputy chief Digital Desk, La Stampa

Alberto Abburrà, deputy chief Digital Desk, La Stampa

Christian Rocca, columnist, La Stampa

Massimo Righi, editor in chief, Il Secolo XIX

Mauro Barberis, columnist, Il Secolo XIX

Ferdinando Boeri, columnist, Il Secolo XIX

Omar Monestier, editor in chief Messaggero Veneto

Enzo D’Antona, editor in chief Il Piccolo

Paolo Possamai, editor in chief Mattino di Padova

Stefano Scansani, editor in chief Gazzetta di Reggio

Luigi Vicinanza, editor in chief Il Tirreno

Alberto Bollis, deputy editor Il Tirreno

Angelo Di Marino, deputy editor Glocal Unit GNN

Paolo Boldrini, editor in chief Gazzetta di Mantova

Paolo Cagnan, deputy editor in chief Mattino di Padova

Enrico Grazioli. Editor in Chief Gazzetta di Modena

Andrea Filippi, deputy chief editor GNN group

Luca Traini, editor in chief La Nuova Ferrara

Lithuania

Dovydas Pancerovas, Šarūnas Černiauskas and Birutė Davidonytė, team of investigative reporters for TV programme “15min Investigative Unit” (Lithuania), winners of the International Peter Greste Freedom Of Speech Award 2017, Shortlisted at European Press Prize 2017; winners of the Lithuanian Journalists’ Union Vytautas Gedgaudas Prize for Journalism 2018, winners of the Investigative Journalism Award of Vilnius University Institute of Journalism 2017 and 2018.

Luxembourg

Dhiraj Sabharwal, editor-in-chief of Tageblatt (Luxembourg), European Newspaper of the Year 2018 (European Newspaper Awards / Category: Local Newspaper)

Malta

Ray Bugeja, Editor Times of Malta

Poland

Wojciech Bojanowski, reporter for TVN (Poland), Journalist of the Year 2017 and Prize in Investigative Journalism awarded by Polish media

Wojciech Jagielski, formerly reporter at Gazeta Wyborcza and the PAP agency, currently reporter for Tygodnik Powszechny. Winner of several awards, including the Tischner Prize, the Fikus Prize and le Prix Spécial Grand Press 2011.

Paweł Pieniążek, free-lance, reporter for Gazeta.pl and Tygodnik Powszechny. Nominated for the MediaTory Prize in 2014, the Beata Pawlak Prize 2017 and as Ambasador Nowej Europy (New Europe Ambassador) 2018.

The Netherlands

Bud Wichers, reporter at large (Netherlands), reporting since 2002 from Syria, Iraq, Afghanistan, Libya, Turkey, Jordan, Israel, Gaza and other MENA countries, as well as other high-risk countries such as Ukraine, Colombia and Venezuela. Produced short documentaries such as Voices from Israel and Palestine, Unspoken Truth, Innocence Interrupted, In search of Al-Qaeda, and Searching for ISIS.

Thomas Verfuss, representative in the Hague of Journalists For Justice.

Thomas Erdbrink, Bureau Chief of the New York Times in Tehran and reporter for De Volkskrant. His TV series “Our man in Tehran” won the top tv and journalism awards in the Netherlands in 2016, the Zilveren Nipkov award and two Tegel awards.

Romania

Ovidiu Nahoi, editor in chief RFI Romania, since 2015 producer of TV programme “Geopolitics”, permanent contributor to “Dilema Veche” magazine, Special Prize for the Promotion of Democracy by the Romanian Press Club 1999, Prize for Excellence in the Promotion of European Values, Romanian European Institute 2014, Special Prize for TV documentary “To the East of Europe” by the Union of Professional Journalists 2015, Prize for Excellence in Journalism by the Romanian Chamber of Commerce and Industry 2015.

Sabina Fati, Radio Free Europe correspondent and deputy editor-in-chief of Revista 22 weekly. Former deputy editor-in-chief of Romania Libera daily. Romania’s “Women of Courage” prize awarded by the US Embassy, 2017

Spain

Javier Bauluz, Independent War Reporter and Photographer, Pulitzer Prize in Journalism in 1995

Ignacio Cembrero, Independent reporter (Spain), Former foreign correspondent of El País

Ángeles Espinosa, reporter at large for El Pais, Prize Ortega y Gasset for war reporting in Afghanistan 2001 and Irak 2003, Prize Víctor de la Serna for foreign correspondents 2011

Javier Espinosa, reporter at large for El Mundo (Spain), Bayeux Calvados-Normandy Prize for War Reporters 1999, 2005 2006 and 2012, International Journalism Prize “King of Spain” 2000

José M. Seage, Independent journalist, former Bagdad Bureau chief of Agencia EFE

Ramón Pérez-Maura, ABC deputy director, former correspondent in Cairo and former head of international news service of the daily

Slovakia

Andrej Ban, staff reporter of Dennik N (Slovakia) and conflict areas photographer, eight times Best Journalist in Slovakia

Slovenia

Novica Mihajlovic, editor at Novica Mihajlovic at Delo daily newspaper

United Kingdom

Patrick Cockburn, reporter at large for The Independent (United-Kingdom), 2014 Foreign Reporter of the Year (The Press Awards), 2014 Foreign Affairs Journalist of the Year (British Journalism Awards UK Press Gazette), 2013 Foreign Commentator of the Year (Editorial Intelligence Comment Awards), 2010 International Media Awards Peace Through Media Award, 2009 Orwell Prize, 2006 James Cameron Prize, 2005 Martha Gellhorn Prize.

Martin Chulov, Middle East correspondent for The Guardian (United-Kingdom), Orwell Prize 2015, Journalist of the year by the Foreign Press Association (FPA) 2015.

Jason Burke, senior correspondent, Guardian News & Media; best-selling author.

Christina Lamb, chief foreign correspondent Sunday Times; winner of 14 awards including Prix Bayeux and 5 times UK Foreign Correspondent of the Year, author of 8 books.

Anthony Loyd, war correspondent for the Time of London; one of Britain’s most decorated war reporters (15 awards), among his awards are: the Ischia international award, Bayeux Calvados, Amnesty International, UK press awards lifetime achievement, British press awards Foreign correspondent (twice) and Brit press awards feature writer once; David Blundy award 1993; and several Foreign Press Awards.

Tim Butcher, bestselling author and former Daily Telegraph Middle East Correspondent and African Bureau Chief. Awards: 2003 winner UK Press Gazette Team Reporting Award; 2007 shortlisted Foreign Press Association’s Foreign Correspondent of the Year; 2010 winner Honorary Doctorate for journalism University of Northampton; 2013 winner Mungo Park explorer medal, Royal Scottish Geographical Society.

Portugal

Sofia Lorena, reporter for Público (Portugal), Gazeta Prize for reporting in Iraq 2011, Finalist Gabriel García Márquez Journalism Award (coverage) for war reporting in Syria and reporting on Syrian refugees in Turkey and Jordan 2014

Paulo Moura, independent journalist, former Reporter at large for Publico (Portugal), Gazeta Prize for reporting in Egypt and Libya in 2012

Cândida Pinto, reporter at large for SIC television and Expresso weekly (Portugal), Gazeta Prize 2005 and 2012.

Latvia

Uldis Dreiblats, investigative journalist and publisher, winner of the Bonnier Prize (1998) and Excellence Award of the Latvian Journalists’ Union (2007).

Hungary

Tamás Richárd Bodoky, investigative journalist and editor, and non-profit executive based in Budapest, Hungary. Bodoky has won the Gőbölyös Soma Prize for investigative journalism in 2008 for his articles on Hungary’s 2006 unrest and police brutality. Bodoky has won the Iustitia Regnorum Fundamentum and the Hungarian Pulitzer Memorial Prize for his investigative articles and freedom of information lawsuits on high level political corruption cases. Bodoky is Marshall Memorial Fellowship alumni, and member of international investigative journalism networks. In 2011 Bodoky co-founded Hungarian watchdog NGO and investigative journalism center atlatszo.hu, where he serves as editor and director.

Sweden

Richard Myrenberg, correspondent of Swedish public radio Sveriges Radio in Africa (2013 – 2017), covered numerous conflicts from Afghanistan to Burundi

Paul Hansen, acclaimed photographer for Swedish leading daily newspaper Dagens Nyheter.

Winner of World Press Photo 2012, second place in “General News” by World Press Photo 2016. Paul has covered many conflicts and disasters all over the world, in Gaza, Egypt, Gaza, Bosnia, Pakistan, Iraq, Lebanon, Myanmar, Bahrain, the Philippines, Thailand, etc.

Jonas Eriksson, CEO and director of editorial for the Swedish press agency T