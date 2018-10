In Deutschland erhalten einige vom Dieselskandal betroffene Autobesitzer Umtauschprämien beim Autokauf oder eine Hardware-Nachrüstung. In einem Brief an die EU-Kommission kritisieren die luxemburgischen Minister François Bausch und Carole Dieschbourg die Tatsache, dass es keine europäische Lösung gibt.

Nach langem Gezerre hatte die Bundesregierung einen Plan erstellt, um die Luft sauberer zu bekommen. Dazu gehören auch großzügige Umtauschprämien beim Kauf eines neuen Wagens und Hardware-Nachrüstungen für betroffene Verbraucher aus Regionen, in denen die Luftqualität besonders schlecht ist.

Fahrverbote für ältere Diesel

In mehreren deutschen Großstädten wurden bereits Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge beschlossen. “Diese Herangehensweise ermöglicht es, einige ältere, luftverpestende Fahrzeuge von den europäischen Straßen zu verbannen”, schreibt die luxemburgische Regierung in einer Pressemitteilung.

Umweltministerin Carole Dieschbourg und Transport- und Nachhaltigkeitsminister François Bausch kritisieren diesen deutschen Weg. In einem Brief wandten sie sich an die EU-Kommission und fordern eine europäische Lösung. Gegenüber dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel sprach Bausch gar, dass der deutsche Plan “Chaos in der EU anrichten” könne. Dieser zeige ein “komplettes Versagen des EU-Binnenmarkts”.

Gehen Luxemburger Autobesitzer leer au?

Es sei nicht gerecht, dass einigen betroffenen Autobesitzern aus Deutschland nun eine Lösung vorgeschlagen würde, die Autobesitzer aus anderen Staaten aber leer ausgingen. “Es ist unvorstellbar, dass die Verbraucher die Rechnung bezahlen müssen, weil die Automobilindustrie Fehler gemacht hat”, so Bausch in der Pressemitteilung. “Europa muss die Interessen der betroffenen Kunden schützen.”

In der Tat gehen die luxemburgischen Besitzer von VWs und Audis mit Dieselmotor leer aus. Auch hierzulande werden die europäischen Grenzwerte für die Luftqualität an einigen Tagen nicht eingehalten, über Fahrverbote wurde im Großherzogtum nicht debattiert. Einen Plan – so, wie die deutsche Regierung ihn nun erstellt hat – gibt es in Luxemburg nicht. Betroffene Verbraucher hierzulande müssen also auf eine europäische Lösung warten.