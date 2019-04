Die von den EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem letztwöchigen Sondergipfel getroffene Entscheidung, die Austrittsfrist für Großbritannien bis zum 31. Oktober zu verlängern, stößt im Europäischen Parlament (EP) auf Kritik. In den EU-Institutionen gibt es unterschiedliche Ansichten über den Brexit.

Mittlerweile sind zwei Austrittstermine verstrichen und das Vereinigte Königreich ist weiterhin Mitglied der Europäischen Union. Ermöglicht haben dies 27 EU-Staats- und Regierungschefs, die bei ihrem Gipfeltreffen vor einer Woche der Regierung eine neuerliche, längere Frist bis zum 31. Oktober eingeräumt haben. Dabei suchte die britische Premierministerin Theresa May nur um einen Aufschub bis zum 22. Mai an, um zu vermeiden, dass sich das Land an den Europawahlen beteiligen müsse. Was nun allerdings nicht mehr zu vermeiden ist.

Der Vorsitzende der liberalen Fraktion im EP, Guy Verhofstadt, warnte gestern im EP in Straßburg vor den Konsequenzen der Entscheidung der 27. Bisher habe die Einigkeit zwischen den 27 Mitgliedstaaten und zwischen den drei Institutionen gewahrt werden können.

The pressure to come to a cross-party agreement over #Brexit is now gone. Conservatives & Labour, will again run down the clock. The proof of this? The first thing the House of Commons did after last week's extension, was to go on holidays. pic.twitter.com/PW3VZEua1X

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 16. April 2019