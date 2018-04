Beim Eintagesrennen Liège-Bastogne-Liège machte Bob Jungels zuerst rund 20 Kilometer vor Schluss auf sich aufmerksam. An der Roche-Aux-Faucons zog er das Tempo kräftig an und setzte sich nach vorne ab.

Knapp 6 Kilometer vor der Ziellinie führte Jungels mit 50 Sekunden Vorsprung und ließ sich dann den Sieg nicht mehr aus den Händen reißen. Mit 37 Sekunden Vorsprung stürmte der junge Luxemburger ins Ziel. “Ich habe erst geglaubt, dass ich es schaffe, als ich auf der Zielgeraden gesehen habe, dass da keiner mehr hinter mir ist”, sagte Jungels im Ziel.

Bob Jungels gewinnt Liège-Bastogne-Liège – Fotos: AFP/DPA 1 von 12

Mit seiner Bärenleistung ist Jungels erst der dritte Luxemburger, der den Ardennenklassiker für sich entscheiden kann. 1954 gewann als erster Luxemburger Marcel Ernzer und dann gewann 2009 Andy Schleck.

“Ich habe schon so lange auf so einen großen Sieg gewartet”, sagt Jungels im Interview mit Tränen in den Augen. “Es ist für mich eines der schönsten Rennen. Meine Familie ist vor Ort. Es gibt kein schöneres Gefühl als so zu gewinnen. ”

