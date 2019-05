Polizei, Ambulanz und ein Bluterguss: Nein, es handelt sich nicht um eine Dokumentation über das Rettungswesen, sondern die Szenen, die sich nach dem Ende der Begegnung zwischen Wilwerwiltz und Ulflingen (in der dritten Division!) abspielten.

Lesen Sie zum Thema auch unseren Kommentar “Die Macht des 12. Manns – Wenn Sport und Ruf leiden”.

Der Wilwerwiltzer Torwarttrainer Sascha Flick wurde mit einer Ambulanz ins Krankenhaus gebracht, Vereinspräsident Romy Schmitz sowohl am Sonntag als auch am Montag wegen einer Bisswunde am Arm behandelt: Mit diesen Verletzungen endete das Derby in der dritten Division zwischen Kiischpelt-Wilwerwiltz und Ulflingen. Im Schiedsrichterbericht, der dem Tageblatt vorliegt, wird deutlich, wie angespannt die Lage nach dem Schlusspfiff war: Sogar der Unparteiische, Ricardo dos Santos, fürchtete sich vor den vielen aggressiven Menschen, allen voran dem Ulflinger Patrick Tefeugang, an denen er beim Gang in die Kabinen vorbei musste. Ein Spieler der Gästemannschaft schlug ihm die Pfeife aus der Hand.

Yves Schanck, Coach aus Ulflingen, wollte diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen: “Es stimmt, dass unser Spieler aggressiv war. Aber warum hat der Schiedsrichter denn nichts unternommen? Wenn es so dramatisch gewesen wäre, hätte er wohl Rot verdient…” Wie aus dem Bericht hervorgeht, soll Tefeugang der auffälligste Spieler der Ulflinger gewesen sein. Bereits in der Nachspielzeit soll er von Vereinsmitgliedern der Hausherren rassistisch beleidigt worden sein. Mehrere Male habe der Trainer den Unparteiischen gerufen um ihn zu informieren, doch der Mann in Gelb soll die Rufe ignoriert haben, erklärte Schanck weiter.

Situation artet nach dem Schlusspfiff aus

Kiischpelt-Präsident Romy Schmitz erklärte, dass er von den Äußerungen nichts mitbekommen habe. Stattdessen artete die Situation nach dem Schlusspfiff aus: Auf dem Weg in die Umkleide wurde gerempelt und gebrüllt. Beim Versuch, die Streithähne auseinanderzubekommen, biss ein Zuschauer Vereinsoberhaupt Schmitz in den Arm. Kiischpelt-Trainer Aldin Mustic soll eine Faust ins Gesicht abbekommen haben. Noch schlimmer erwischte es Torwarttrainer Sascha Flick, auf den gleich mehrere Personen einprügelten. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Aus Ulflinger Sicht sieht dies etwas anders aus: Dort will man gesehen haben, wie Mustic ebenfalls um sich geschlagen habe.

“Ich kann nicht ausschließen, das irgendjemand etwas gesagt hat”, meinte Präsident Schmitz. Als der Schiedsrichter aus der Umkleide herauskam, mussten Zuschauer Tefeugang davon abhalten, auf ihn loszugehen. Daraufhin lief der Ulflinger in die Kabinen.

Als die Polizei eintraf, hatte sich die Situation beruhigt, da die Angreifer sich mit ihren Autos aus dem Staub gemacht hatten. Derzeit werden Videos und Fotos der Szenen aus der dritten Division analysiert, da bereits Zivilklagen eingereicht wurden. Und erneut hat das Verbandsgericht alle Hände voll zu tun.

Mittlerweile haben sich die Vereinsdirigenten miteinander gesprochen. In Ulflingen gab es erste intere Strafen: Zwei Spieler, die in die Schlägerei verwickelt waren, wurden vom Klub gesperrt. Ebenso ein Zuschauer, der im Verein Mitglied ist.