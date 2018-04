Die Beschneidung von Jungen ohne medizinische Begründung wird auch in Zukunft in Luxemburg nicht explizit verboten. Das geht aus der Antwort von Gesundheitsministerin

Lydia Mutsch auf eine parlamentarische Anfrage der DP-Fraktion hervor.

Bei einer Beschneidung (Zirkumzision) wird die Vorhaut des Jungen zum Teil oder vollständig entfernt. Diese Handlung wird aus medizinischen, aber auch aus kulturellen oder religiösen Gründen durchgeführt. In Island wurde vor Kurzem ein Gesetzesprojekt auf den Instanzenweg gebracht, das Beschneidungen aus nicht-medizinischen Gründen verbietet. Der Text sieht die Beschneidung von Jungen als Verstoß gegen seine Rechte und als nicht vereinbar mit der UN-Kinderrechtskonvention.

Die DP-Abgeordneten Gusty Graas und Edy Mertens wollten wissen, wie die Gesundheitsministerin und der Justizminister zu dieser isländischen Gesetzesvorlage stehen und ob es in Luxemburg Statistiken darüber gibt. Man müsse abwiegen zwischen der Religionsfreiheit und den Rechten der Kinder, schreibt die Ministerin in ihrer Antwort. Die Begründung der isländischen Abgeordneten Silja Dögg Gunnarsdóttir sei, dass man sich hier im Bereich der Rechte der Kinder und nicht im Bereich Religionsfreiheit befinde.

Keine genauen Zahlen für Luxemburg

Mutsch schreibt weiter, vor Kurzem habe die Regierung eine Gesetzesvorlage auf den Instanzenweg geschickt, mit dem das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in luxemburgisches Gesetz überführt werden soll. Danach soll die Verstümmelung der Geschlechtsorgane von Mädchen und Frauen explizit bestraft werden. Bei der weiblichen Genitalverstümmelung werden die äußeren Geschlechtsorgane zum Teil oder komplett entfernt.

Der luxemburgische Gesetzentwurf präzisiert allerdings in den Kommentaren, dass es sich bei der Beschneidung von Jungen nicht um eine Form der Verstümmelung handelt. Das Strafgesetzbuch sieht derzeit zwar den Tatbestand der Körperverletzung im Falle einer Verstümmelung vor. Die Zirkumzision wird dort jedoch nicht erwähnt, erklärt die Ministerin. Demnach könnte ein Täter etwa wegen Gewalttaten verfolgt werden, die den Verlust der Funktion eines Organes oder eine schwere Verstümmelung mit sich bringen. Dieses Gesetz verbietet also bereits die weibliche Genitalverstümmelung als “schwere Verstümmelung”. Jedoch liegt es beim Richter, darüber zu entscheiden, so Lydia Mutsch.

In Belgien würden jedes Jahr 25.000 Jungen im Krankenhaus beschnitten. In Luxemburg existieren nur Zahlen zu den medizinisch notwendigen Beschneidungen, die von der Krankenkasse bezahlt werden, teilt die Ministerin mit. Das neue Spitalgesetz von diesem Jahr sehe jedoch eine genauere Erfassung von Aktivitäten in Krankenhäusern vor – darunter fällt auch die Zahl der Beschneidungen aus nicht-medizinischen Gründen. Die “medizinische Literatur” nenne als Vorteil der Beschneidung die Verringerung des Risikos eines Harnwegsinfektes bei kleinen Jungen. Der Eingriff sei jedoch nicht banal und könne mit Komplikationen einhergehen, so die Ministerin – insbesondere wenn er nicht durch medizinisches Personal oder unter nicht sterilen Bedingungen durchgeführt werde.