Der deftige Ausbruch von Luxemburgs Außenmininster Jean Asselborn gegenüber dem italienischen Rechtsaußen Matteo Salvini bei einem Treffen in Wien wird viel diskutiert – auch bei uns: Eine Einordnung durch unseren Redakteur Armand Back hat schon Dutzende Kommentare erhalten. Jetzt hat sich Asselborn selbst auch noch einmal zu dem Vorgang geäußert.

Dem deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel sagte er, Salvini habe bei dem Ministertreffen davon gesprochen, dass Afrikaner als “neue Sklaven” nach Europa geholt würden – und alle Kollegen hätten nur “betreten zu Boden geschaut”. Asselborn aber habe das “nicht so stehen lassen können”.

Asselborn hatte gegenüber Salvini verärgert erklärt, dass legale Migration für Europa lebensnotwendig sei – und dass gerade aus Italien einst Zehntausende Menschen zum Arbeiten nach Luxemburg gekommen seien, um ihre Familien ernähren zu können.

Mit dem Ausruf “Scheiße nochmal!” und dem Hinwerfen seines Headsets unterstrich er seine Aussagen.

Allerdings vermutet der Luxemburger nun, dass er in eine aufgespannte Falle getappt sei: “Das war eine genau kalkulierte Provokation”, sagte der Minister dem Spiegel. Er habe auch gar nicht realisiert, dass er gefilmt wurde, was bei derartigen Treffen auch eigentlich nicht vorgesehen sei. Doch Salvinis Leute filmten ständig vieles, was ihr Chef sage – was dem ehrlichen Meinungsaustausch bei solchen Treffen aber abträglich sei.