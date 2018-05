Die belgische Sängerin Claudine Luypaerts, bekannt als Maurane, wurde am Montagabend im Alter von 57 Jahren tot in ihrem Haus in Brüssel aufgefunden, wenige Tage, nachdem sie in sozialen Netzwerken ihre Rückkehr an die Spitze der Bühne nach zwei Jahren Abwesenheit angekündigt hatte.

Der vom öffentlich-rechtlichen Sender RTBF gemeldete Tod wurde der Presseagentur Belga von der Staatsanwaltschaft Brüssel bestätigt. Eine Autopsie soll die Ursache feststellen. Derzeit werde der Tod “aber nicht als verdächtig angesehen”, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Maurane war in Frankreich seit den 1980er Jahren bekannt – etwa durch ihre Teilnahme an dem von Michel Berger koproduzierten Musical “Starmania”, zuletzt als Jurorin in der Fernsehsendung “La Nouvelle Star”. Mehrere Auftritte auf der Bühne in Belgien in den letzten Tagen bei einer Hommage an Jacques Brel kündigten eine Wiederaufnahme ihrer Karriere an, die sie vor allem wegen Stimmbandproblemen ausgesetzt hatte.

Sie selbst hatte diese Rückkehr in den letzten Tagen in sozialen Netzwerken angekündigt. “Heute habe ich nach mehr als 2 Jahren Abwesenheit wieder offiziell eine Bühne betreten. Ich werde Ihnen nicht sagen, in welchem Zustand ich bin…. Sie müssen es vermuten”, schrieb sie letzten Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite, vor einem Abend, der Brel in der Wallonie gewidmet war. Am Samstag und Sonntag in Brüssel sang sie mit anderen Künstlern im Duett Brel bei einem Mini-Konzert und dann bei einem Open-Air-Festival vor Tausenden von Menschen.

Maurane bereitete eine Tournee vor, die für das Frühjahr 2019 geplant war, im Anschluss an ein Album, das Jacques Brel gewidmet und im Herbst anlässlich seines vierzigsten Todestages veröffentlicht werden sollte.

Claudine Luypaerts, die spätere Maurane, wurde am 12. November 1960 in Ixelles als Tochter einer Pianistin und eines Komponisten geboren und wuchs in Scharbeek, einer Brüsseler Gemeinde, auf. Als Teenager nahm sie an Gesangswettbewerben teil und spielte bereits 1979 eine Rolle in einer musikalischen Show zu Ehren von Jacques Brel. Ihr erstes Album “J’me roule en boule” nahm sie 1980 auf. Maurane war ein großer Bewunderer von Claude Nougaro, dem sie in den 2000er Jahren ein Album mit Covern gewidmet hatte. Maurane hat zehn Soloalben veröffentlicht, darunter “Ami ou ennemi”, das sich 400.000 Mal verkaufte (laut Belga). Als engagierte Künstlerin hat sie an mehreren Spendenaktionen für die Restos du Coeur, die Soirée des Enfoirés oder Sol en Si (Solidarité Enfants Sida) teilgenommen.