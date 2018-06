In vier Wochen übernimmt Österreich für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Die ÖVP-FPÖ-Regierung, seit vergangenem Dezember im Amt, gibt sich nach außen hin proeuropäisch und hat diese Ausrichtung auch in ihrem Koalitionsabkommen festgehalten. Doch zuletzt mehren sich die Spitzen aus Wien gegen Brüssel.

Besonders Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache fiel mehrmals mit aus Brüsseler Sicht zweifelhaften Aussagen auf. Während seines ersten Arbeitsbesuches in Brüssel nannte Strache die EU-Grenzschutzagentur Frontex eine “Schlepperorganisation”. Frontex leiste keinen Grenzschutz, vielmehr könne man sie “als Schlepperaktivität im legalen Sinn definieren”, sprach Strache den verdutzten EU-Korrespondenten ins Mikrofon.

Asselborn findet, Kurz solle Stellung beziehen

Vor wenigen Tagen dann stellte Strache während eines Vortrages in Wien die Freizügigkeit der EU-Bürger infrage. Damit griff der Vizekanzler Österreichs einen der Grundpfeiler der Europäischen Union an. Personenfreizügigkeit, sagte Strache (► unser Strache-Porträt), gefährde den heimischen Arbeitsmarkt. Durch sie komme es zu einem “Verdrängungsprozess”. Deswegen müsse offen diskutiert werden, “dass es auch nicht gut ist für die europäische Entwicklung, das gesamte intellektuelle, gut ausgebildete Potenzial Osteuropas für Westeuropa abzuziehen”.

Auf diese Aussagen hat nun Jean Asselborn in einem Interview mit der Wiener Zeitung reagiert. Vor allem dass ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz meinte, man solle Straches Aussagen nicht “überinterpretieren”, irritiert Luxemburgs Außenminister. Strache habe klar und deutlich die Personenfreizügigkeit infrage gestellt, sagt Asselborn. “Wir sind ja hier in Österreich und nicht in Nordkorea, wo man, wenn man früher den Machthaber Kim Il-sung verstehen wollte, die nordkoreanische Juche-Ideologie eingehend studieren musste”, so Asselborn. Wenn ein Minister in Österreich etwas sage, wünscht sich Asselborn, dass man “nicht zuerst das Koalitionsübereinkommen auswendig lernen muss, bevor man zu solchen Wortmeldungen Stellung bezieht”.