Zwar hatten angesichts der wieder heftigen Regenfälle in der Nacht zum Sonntag und aus Angst vor neuen Gewittern manche Aussteller ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt, trotzdem war zweite von sechs Flohmärkten in Differdingen wieder ein Erfolg: 120 Aussteller aus Luxemburg und dem belgisch-deutsch-französischen Grenzgebiet haben ihre Stände quer durchs Zentrum aufgebaut.

Und sofort ab acht Uhr früh waren die echten Schnäppchenjäger zur Stelle – und fast jeder wurde fündig bei der vielfältigen Auswahl an Edlem und weniger Edlem: Das reichte von Second-Hand-Kleidern und -Schuhen über Uhren, Modellautos, Münzen, Bücher, alte Zeitschriften, Schallplatten und allerlei Ramsch bis hin zu wahren Raritäten und echten Antiquitäten.

1 von 14

Nachdem hauptsächlich Privatleute ihre Keller, Speicher und Schränke ausgemistet haben, bieten Sie ihre Alt-Waren zum Verkauf an, um so die Haushaltskasse zum einen aufbessern zu können oder Neuanschaffungen finanzieren zu können. Sonja aus Düdelingen dagegen nutzt die Gelegenheit, um mit ihrer Teilnahme an den Flohmärkten die Vereinigung „Kriibskrasnk Kanner“ zu unterstützen: So kamen in den letzten Jahren bereits an die 23.000 Euro zusammen.

Die Standgebühr beträgt 15 Euro für drei Meter. Mit diesen Einnahmen sowie dem Verkauf der traditionellen Grillspezialitäten unterstützt der Verein seine Jugendmannschaften.

Weitere Daten dieses Jahr sind jeweils sonntags am 8. Juli, 12. August, 9. September. Am 14.Oktober wird die Saison abgeschlossen.

Von Marc Gatti