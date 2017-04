Fränz geht in Rente

Nun ist es also doch passiert. François Schaeffer, besser bekannt als „de Fränz“, schließt seinen Laden in Rümelingen definitiv. Jahrelang hatte er einen Nachfolger gesucht, doch es sieht nicht gut aus. Einmal hätte es fast geklappt, doch schlussendlich scheiterte es am Budget. „Schade“, sagt Fränz, „ich wäre froh gewesen, wenn der Laden als Fotogeschäft weiterbestanden hätte. So bleibt ein bitterer Nachgeschmack.“

Doch für seine treuen Kunden, die jahrelang nicht nur aus dem Kayltal, sondern aus ganz Luxemburg und sogar aus dem Ausland nach Rümelingen kamen, wäre das Photo-Ciné Schaeffer ohne „de Fränz“ wohl auch nicht mehr das gleiche. Fränz nahm sich Zeit für sie. Kundenberatung war für ihn selbstverständlich. Dies führte schon mal dazu, dass man eine Stunde im Laden verbrachte, selbst wenn man nur einen Farbfilm kaufen oder seine entwickelten Bilder abholen wollte.