Großherzogin Maria Teresa ist seit Montag im Libanon. Ihr Ziel: der Kampf gegen sexuelle Gewalt im Krieg und gegen politische Lippenbekenntnisse.

Von Tageblatt-Chefredakteur Dhiraj Sabharwal, zz. in Beirut

Jeder zweite Einwohner in Luxemburg ein Flüchtling – unvorstellbar? Was für uns nach Fiktion klingt, ist in Nahost gelebte Realität. Seit Ausbruch des Syrien-Kriegs befindet sich der Libanon in dieser demographischen Ausnahmesituation. Während Rechtspopulisten in Europa ...