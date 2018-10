Graffiti hat seinen Ruf als Schmiererei längst abgestreift und sich als Kunst im öffentlichen Raum etabliert. In Trier wird im Zuge des StreetArt-Festivals “Fresko18” die Fassade der Skatehalle einem Facelifting unterzogen. Allerdings kommt auch das bunte Wunder nicht ohne dunklere Schattierungen daher.

Von unserem Korrespondenten Tom Haas

Menschen, die mit Atemschutzmaske Bilder an Wände sprayen, haftet immer noch der Ruf des Gesetzlosen an – selbst, wenn sie es am helllichten Tag tun, verkleidet als römische Legionäre. So sah das auch der Hausmeister des Hotels “Römerbrücke” und rief die Polizei, als er die zwei Schmierfinken entdeckte, die die flussseitige Fassade des Gästehauses verunzierten. Die Gesetzeshüter kamen mit drei Einsatzwagen zum Tatort und nahmen die “Übeltäter” fest – dann erst stellte es sich heraus, dass seitens der Hotelleitung eine Genehmigung vorlag und die vermeintlichen Kriminellen auf die Künstlernamen Doke & Smoe hören – zwei Größen der europäischen Graffitiszene, die sich über Youtube ein dokumentiertes “Battle” liefern. Das Gegenstück zu dem Graffiti in Trier entstand kurz zuvor in Bratislava.

Sprayer-Festival in Trier 1 von 4

Karl Berg schmunzelt, als er die Geschichte bestätigt. Der Trierer hat vor einigen Jahren die Agentur “Urban Drips” gegründet und fungiert im Rahmen von “Fresko18” sozusagen als künstlerischer Leiter. Es ist die größte Veranstaltung, die die lebendige, örtliche Szene bislang auf die Beine gestellt hat – das breite Bündnis an Mitveranstaltern umfasst unter anderem die Europäische Kunstakademie, den Trierer Streetfood Market, die Skatehalle “Zuppermarket” und das Jugendzentrum “Auf der Höhe”. Auch das Kulturbüro der Stadt selbst hat dem Projekt seine Unterstützung geliefert. Zum Festival führt ein “Urban Art Walk” durch die Stadt, ein Spaziergang vorbei an Galerien, thematisch gestalteten Schaufenstern und angemalten Stromhäuschen und -kästen – Trier ist bunt.

Ein Farbkonzept, 60 Künstler

Ziel des Kunstspaziergangs ist der ehemalige Edeka-Supermarkt im Stadtteil West, der seit fast einer Dekade Treffpunkt der lokalen Skaterszene ist. Bis heute existiert kein Mietvertrag, die Besetzung ist von der Stadt Trier geduldet, Umbau- und Renovierungsarbeiten werden mittels Spendenkasse selbst finanziert. Doch während des “Fresko18” wird die heruntergekommene Fassade zur Leinwand für rund 60 Graffitikünstler, die hier ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Karl Berg ist unter seinem Pseudonym Kobe selbst als Künstler beteiligt.

Tom Cartus ist der Leiter des Jugendzentrums “Auf der Höhe” im Stadtteil Tarforst. Die Hiphop-Kultur, vor allem Rap und Graffiti, sind seine bevorzugten Medien, mit denen er die Jugendkulturarbeit gestaltet. Er sieht eine Entwicklung der Künstler, die zwar als “Schmierer” anfangen, jedoch mit der zunehmenden Qualität ihrer Arbeit auch immer mehr in die Öffentlichkeit treten. Ziel sei es vor allem, den Menschen eine Möglichkeit an die Hand zu geben, den urbanen Raum, in dem sie leben, kreativ mitzugestalten. Auch den Festivalrahmen sieht er nicht als Einschränkung dessen. “Jeder kann hier, abgesehen vom halbwegs vorgegebenen Farbkonzept, seinen eigenen Stil verwirklichen.” Er sieht Trier insgesamt als eine graffitiaffine Stadt, in der die Messlatte für Urban Art kontinuierlich höher gelegt wird. Und auch seitens Privatleuten würden zunehmend Stimmen lauter, die sich ein eigenes Graffiti an ihrer Hauswand wünschen.

Trägermedium der Gentrifizierung

Das Interesse am Graffiti wächst an allen Enden der Gesellschaft. Inzwischen wird Bergs Agentur von sogar Ämtern angefragt, um die geplanten Neubauten direkt zu bespielen. Was natürlich einerseits ein Grund zur Freude ist, da die Kunst dadurch in ein prominenteres Licht gesetzt ist, hat allerdings auch seine Schattenseiten: Graffiti, ursprünglich Ausdrucksmittel einer Subkultur zur Markierung und Beanspruchung ihres Lebensraums, werden so zu einem Trägermedium der Gentrifizierung. Berg gibt unumwunden zu, dass die Stadt mit dem Aufhübschen des Stadtteils West wohl auch versucht, das Viertel stärker ins Visier von Investoren zu rücken.

Trotzdem bestreitet Berg den Anspruch von Graffitikünstlern auf “ihre Stadt” – eine Diskussion, die kürzlich auch bei den “Urban Talks” in Esch aufkam, als die zwanzig Jahre alten Graffiti im Tunnel an der avenue John F. Kennedy im Zuge des Urban Art Festival der KuFa übermalt wurden. “Die Eigenheit der Szene einer kleinen Stadt ist meist Stagnation. Und Stagnation ist der Tod für Kunst”, erklärt er. Den Anspruch auf die Gestaltung des öffentlichen Raumes erheben letztlich sowohl die Institutionen einer Stadt, als auch die Menschen, die in der Stadt leben. In Trier hat der Gestaltungsanspruch zu einem Schulterschluss und einem gemeinsamen Projekt geführt, in anderen Städten setzen sich die Ansprüche gegeneinander durch. Das Einzige, was der Kunst im öffentlichen Raum nicht passieren darf, ist ihr bedingungsloser Schutz. Denn die Stadt ist ein Raum des Wandels und der Bewegung – der Stillstand aber gehört ins Museum.