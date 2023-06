Die CSV hat sich in Käerjeng die LSAP als Koalitionspartner ausgesucht. Das bestätigt Bürgermeister Michel Wolter am Dienstagmorgen gegenüber dem Tageblatt. „Wir sind uns bei den großen Themen einig – ich hatte am Montagabend ein sehr langes Gespräch mit Yves Cruchten. Wir haben uns alle Programmpunkte beider Parteien angeschaut und bei allen großen Punkten wurden wir uns einig“, sagt Wolter. Die beiden Mehrheitsparteien setzen sich am Donnerstag zu Koalitionsverhandlungen zusammen.

Die Verhandlungen sind jedenfalls ernst. „Das ist kein ‚Gepiddels’, wir werden am Donnerstag unser Programm festlegen“, sagt LSAP-Spitzenkandidat Yves Cruchten gegenüber dem Tageblatt. Für die Gemeinde sei es wegen der Fragmentierung der Parteilandschaft das beste, wenn die beiden Mehrheitsparteien sich zusammenschließen würden.