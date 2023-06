Faltz und Mischo: Drei Fragen an der Urne

Steve Faltz (LSAP) vor Georges Mischo (CSV). So würde man im Lager der Escher Sozialisten gerne die Schlagzeile des Tages lesen. Dafür ist es aber noch viel zu früh.

An der Urne stimmte der Satz aber, denn der Herausforderer ging um 10.30 Uhr im LHCE zur Wahl, also eine halbe Stunde vor dem Amtsinhaber, der in der Brouch-Schule seine Stimme abgab. Das Tageblatt stellte den Anwärtern auf den Escher Bürgermeisterposten getrennt voneinander dieselben Fragen:

Wie haben Sie geschlafen?

Georges Mischo: Gut. Ich habe das Champions-League-Finale geschaut und bin dann schlafen gegangen. Und heute dann wie immer um 7.00 Uhr aufgestanden.

Steve Faltz: Ich habe gut geschlafen. Wir waren gestern noch ganz entspannt auf der Terrasse des „La Promesse“ etwas essen.

Wie sieht’s mit der Nervosität aus? Steigt die Spannung?

G.M.: Ich bin entspannt, aber die Nervosität wird im Laufe des Tages schon noch kommen. Ich hoffe, dass die Menschen ihr Kreuze an der richtigen Stelle gemacht haben.

S.F.: Die Nervosität steigt so langsam aber sicher, selbst wenn ich momentan noch recht ruhig bin. Jedenfalls bin ich zuversichtlich, dass wir ein gutes Resultat einfahren.

Der amtierende Bürgermeister hat am Sonntagmorgen abgestimmt Foto: Julien Garroy

Wie sieht das Programm für den Rest des Tages aus?

G.M.: Zunächst einmal geht es nach Hause, meinen Sohn Mats aufwecken, der feiert nämlich heute seinen 16. Geburtstag und war gestern schon mit Freunden unterwegs. Dann gehen wir zum Muttertag essen, dann die Wahlplakate abhängen und dann wird mit den CSV-Kollegen im „Drupis“ auf die Resultate gewartet.

S.F.: Ein wenig entspannen und dann geht es für Muttertag mit der Familie essen. Und im Laufe des Tages geht es dann ins „Pirate“, wo die LSAP den Wahlabend verbringen wird.