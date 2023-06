Die CSV und die LSAP können ihre drei Sitze im Gemeinderat verteidigen. Die DP kann einen Sitz gewinnen und kommt nun ebenfalls auf drei. Der große Verlierer in der Abteistadt sind die Grünen.

Die DP ist in Echternach der große Wahlgewinner und überholt in puncto Stimmen die LSAP, CSV und „déi gréng“. Die Liberalen können einen Sitz im Vergleich zu 2017 gutmachen. Sie haben nun drei Sitze, genau wie die LSAP und CSV. „déi gréng“ hingegen verlieren zwei Sitze – es bleiben ihnen zwei.

Im vergangenen November gab Christophe Origer seinen Wechsel von der CSV zu den Grünen bekannt. Durch diesen Wechsel wurden die Grünen über Nacht mit vier Sitzen die stärkste Kraft im Gemeinderat. Dieser politische Schachzug kam offensichtlich nicht so gut beim Wähler an: Sie landen abgeschlagen mit 17,49 Prozent aller Stimmen auf dem letzten Platz in Echternach. Die meisten persönlichen Stimmen erhielt Carole Hartmann (DP, 1.860). Dahinter folgen Ben Scheuer (LSAP, 1.237) und Ricardo Marques (CSV, 1.161). Der amtierende Bürgermeister, Yves Wengler (CSV), kam nur noch auf 1.004 Stimmen. „Wir sind mit diesem Resultat sehr zufrieden. Wir werden uns allerdings zuerst mit dem aktuellen Koalitionspartner, der CSV, treffen. Das halte ich für angebracht. Danach werden wir sehen.“ Carole Hartmann sieht das allerdings ganz anders: „Wir haben die meisten Stimmen bekommen und wollen auf jeden Fall mitregieren“, so Hartmann bei den Kollegen vom Radio.