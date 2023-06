Sie dürfen nicht nur gewählt werden, sondern auch selbst wählen – viele bekannte Gesichter aus der Luxemburger Politik sind heute bereits zur Wahlurne gegangen.

Die aktuelle Bürgermeisterin der Hauptstadt hat gegen ihre Stimme abgegeben: Lydie Polfer (DP) wählte im Wahlbüro bei der „Fondation Pescatore“ in der Oberstadt. Bei den letzten Wahlen kam sie auf 12.653 Stimmen und dürfte als Co-Spitzenkandidatin neben Patrick Goldschmidt gespannt ihr Ergebnis von diesem Jahr abwarten.

Lydie Polfer Foto: Editpress/Hervé Montaigu

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel (DP) und sein Ehemann Gauthier Destenay haben in Luxemburg-Bonneweg ihre Stimmen abgegeben.

Xavier Bettel und sein Ehemann Gauthier Destenay (links) Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Die Grünen-Parteipräsidentin Djuna Bernard twittert um kurz vor 12 Uhr ein Foto von ihrem Wahlurnengang und bedankt sich dabei für die ihr entgegengebrachte Unterstützung.

VOTED! 💚 Merci fir all är Ennerstëtzung, encouragéierend Wierder, spannend Gespréicher an engagéiert Meenungen – nemmen zesummen kenne mer eis Gemeng verbesseren an Zukunft schafen! pic.twitter.com/Byg67VEehB — Djuna Bernard (@BernardDjuna) June 11, 2023

Der Piratenabgeordnete Sven Clement hat am Sonntagmorgen seine Kreuze gesetzt – auf Twitter schrieb er gegen 10 Uhr zu dem entsprechenden Wahlurnen-Foto: „Bürgerpflicht ist getan!“

Steve Faltz (LSAP) ist um 10.30 Uhr im LHCE zur Wahl gegangen.

Steve Faltz Foto: Editpress/Julien Garroy

Serge Wilmes, CSV-Spitzenkandidat in Luxemburg-Stadt, hat ebenfalls seine Stimmen abgegeben.

Serge Wilmes Foto: Editpress/Hervé Montaigu

Patrick Goldschmidt (DP), hauptstädtischer Verkehrsschöffe, war in Luxemburg-Stadt im Wahlbüro.

Patrick Goldschmidt Foto: Editpress/Hervé Montaigu

Gegen Mittag hat der Bürgermeister von Schengen gewählt. Michel Gloden (Aer Ekipp) wirkt entspannt und gut gelaunt. „Nun passiert, was passiert. Am Nachmittag treffe ich gute Freunde. Dann warten wir gemeinsam und unaufgeregt auf das Resultat,“ sagt er. Etwas nervös dürfte Gloden jedoch trotzdem sein. Immerhin wird in der 2011 entstandenen Fusionsgemeinde an der Mosel zum ersten Mal nach dem Proporzsystem gewählt. Mit „Besser Zesummen“ tritt erstmals eine Konkurrenz-Liste an.

Michel Gloden (Aer Ekipp) Foto: Editpress/Marco Goetz

Kurz nach 11 Uhr wählt die Sanemer Bürgermeisterin Simone Asselborn-Bintz (LSAP) im Wahlbüro Bieles-Post: „Die LSAP hat die letzten Jahre gut gearbeitet. Wir hoffen, dass das von den Bürgern und Bürgerinnen der Gemeinde gewürdigt wird.“