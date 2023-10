Inzwischen flattern zahlreiche Auszählungen der Listenstimmen aus den Wahlbüros herein. Nach den Auszählungen der Listenstimmen aus 32 von 88 Wahlbüros in Luxemburg-Stadt liegt die CSV laut CTIE mit 27,95 Prozent ganz knapp hinter der DP mit 27,98 Prozent und „déi gréng“ mit 12 Prozent. Die LSAP kommt bisher auf 11,02 Prozent. Die persönlichen Stimmen fehlen aus diesen Wahlbüros noch. Aus den restlichen Wahlbüros der Hauptstadt fehlen außerdem noch alle Ergebnisse. Es zeichnen sich außerdem landesweit erste Trends ab. Vor allem die Grünen erleiden dabei bis jetzt Verluste.

In Grevenmacher hat kürzlich zudem eines von sechs Wahlbüros als erstes Wahlbüro die persönlichen Stimmen ausgezählt. Vier Wahllokale haben bereits ihre Listenstimmen komplett ausgezählt. Die CSV liegt in Grevenmacher mit 33,19 Prozent zurzeit auf Platz 1, gefolgt von der DP mit 23,63 Prozent. Die LSAP kommt mit 17,54 Prozent auf Platz drei, die ADR erreicht 9,85 Prozent. Die Grünen liegen mit 5,04 Prozent vor den Piraten mit 5,02 Prozent.

19 Wahlbüros in Esch haben ebenfalls erste Listenstimmen-Ergebnisse gemeldet. In diesen Büros liegt die CSV mit 25,35 Prozent vorn. Die LSAP belegt mit 23,85 Prozent den zweiten Platz, die DP erreicht 14,39 Prozent, ADR 12,29 und Grüne 5,81. Die Piraten liegen mit 6,87 Prozent vor den Linken mit 6,32 Prozent. In Sassenheim haben bereits 26 von 28 Büros die Listenstimmen ausgezählt – dort liegt derzeit die CSV mit 27,91 Prozent vorne, darauf folgt die LSAP mit 24,85 Prozent, dann die ADR mit 13,84 Prozent und die DP mit 11,32 Prozent. In Düdelingen haben bisher 24 von 29 Wahlbüros die Listenstimmen gezählt. Die LSAP liegt bisher mit 30,76 Prozent vor der CSV mit 23,71 Prozent, „déi gréng“ mit 7,39 Prozent und der DP 10,28 Prozent.

Auch in Schifflingen haben alle zwölf Wahlbüros ihre Listenstimmen ausgezählt. Demnach liegt die CSV mit 26,81 Prozent auf Platz 1, gefolgt von der LSAP mit 25,43 Prozent. Die DP und die ADR liegen mit 12,77 Prozent auf Platz drei. Die Piraten liegen bei 8,22 Prozent, die Grünen bei 5,53 Prozent und „déi lénk“ bei 4,15 Prozent.