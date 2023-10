RTL hat erste Hochrechnungen zu den Chamberwahlen veröffentlicht. Derzeit haben die beauftragten Umfrageinstitute Berechnungen für die Wahlbezirke Norden und Osten geliefert. Die Ergebnisse basieren auf „reellen Resultaten“, erklärt RTL. Einige Sitze stehen schon fest – einige sind „Wackelsitze“, bei denen die Experten noch nicht mit Sicherheit sagen können, an welche Partei sie gehen werden.

Norden

Im Norden verlieren die Grünen 6,3 Prozent gegenüber ihrem Resultat von den Wahlen von 2018. LSAP, CSV und DP verändern ihr Wahlergebnis am Stimmenanteil kaum, die ADR kann um 2,8 Prozent wachsen. Fokus erreicht 3,2 Prozent der Stimmen.

Wie die Sitzverteilung in dem 9-Sitze-Bezirk genau aussehen wird, ist noch nicht sicher, es gibt einige „Wackelsitze“. RTL wagt jedoch eine Prognose: Demnach scheint klar, dass die DP ihre beiden Sitze behalten kann. Die LSAP würde einen Sitz hinzugewinnen und käme auf zwei Sitze, die CSV würde ihre vier Sitze halten, die ADR ihren einen Sitz. Die Grünen würden ihr Mandat demnach verlieren – es ist das von Energieminister Claude Turmes.

Es gibt aber noch Unsicherheiten. Laut RTL sind sowohl der zweite LSAP-Sitz als auch ein CSV-Sitz und der Sitz für die Grünen „Wackelsitze“. Im Spiel sind auch noch die Piraten, die einen Sitz gewinnen könnten.

Osten

Auch im Osten sieht es für die Grünen düster aus. Sie verlieren laut RTL-Hochrechnung einen Anteil von 9,4 Prozent an den Stimmen gegenüber 2018 – und landen bei 7,1 Prozent. Die LSAP kann ein Plus von 4,7 Prozent verbuchen, die DP ein Plus von 2,3 Prozent. Bei der Sitzverteilung scheint bis jetzt nur sicher, dass die DP zwei Sitze und die CSV drei Sitze erobert haben. Bei der LSAP steht noch nicht fest, ob es am Ende ein oder zwei Sitze werden. Die Grünen scheinen ihr Mandat im Osten zu verlieren – und zwar an die ADR.

Bei der Sitzverteilung bleibt es bei der LSAP trotz der hier gelisteten nationalen Spitzenkandidatin Paulette Lenert bei einem Sitz. Die DP kann ihre zwei Sitze halten, die CSV ihre drei. Aber auch im Osten „wackelt“ ein Sitz – derzeit zwischen einem zweiten LSAP-Mandat und einem ADR-Sitz. In seiner Prognose schlägt RTL diesen Sitz der ADR zu.