Der CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden ist um 17 Uhr beim großherzoglichen Palais eingetroffen. Um 17.42 Uhr meldet dann der Hof: Großherzog Henri hat den Christsozialen zum Formateur ernannt. „Nach Konsultationen mit Xavier Bettel, Premierminister und Staatsminister, Fernand Etgen, Präsident der Abgeordnetenkammer, Herrn Christophe Schiltz, Vorsitzenden des Staatsrats, sowie den Vorsitzenden und Sprechern der Parteien, die in der neu gewählten Abgeordnetenkammer sitzen, hat seine Königliche Hoheit, der Großherzog, Luc Frieden zu einer Audienz eingeladen, um ihn zum Formateur der neuen Regierung zu ernennen“, heißt es in der Mitteilung des Hofs.

Wie das Tageblatt aus CSV-Kreisen in Erfahrung bringen konnte, will die Partei um 19.30 Uhr bekanntgeben, mit welcher Partei Gespräche aufgenommen werden.

Am Montag waren bereits die christsozialen Spitzenpolitiker Elisabeth Margue und Claude Wiseler zu einer Audienz beim „Grand-Duc“. Auch Vertreter der anderen Parteien hatten am Montag Audienzen beim Großherzog. Den Auftakt machten am Morgen Noch-Premier Xavier Bettel und Chamberpräsident Fernand Etgen. Danach wurden die LSAP-Präsidenten Francine Closener und Dan Biancalana beim Staatsoberhaupt vorstellig. Auch DP-Parteichef Lex Delles, Grünen-Politiker, Linke, ADR und Piraten trafen sich am Montag mit dem Großherzog.