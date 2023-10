Zur Stärkung der Demokratie und um sich als gute Vorbilder zu zeigen, lassen sich Prominente (und vor allem Politiker) normalerweise nur allzu gerne im Wahlbüro ablichten – das war auch am heutigen Sonntag so.

Ausgerechnet von Erbgroßherzog Guillaume können wir aber kein entsprechendes Bild zeigen – weil dem Fotografen des Informations- und Presseamtes (SIP) der Staatsregierung nicht gestattet wurde, innerhalb des Lokalität zu fotografieren.

🗳️ Op dësem Walsonndeg huet déi Ierfgroussherzoglech Koppel, zesumme mat der Prinzessin Alexandra an dem Prënz Sébastien, hire Stëmmziedel am Walbüro „Ratskeller“ am Stater Cercle ofginn. #Chamberwalen #Nationalwalen

©MGD pic.twitter.com/2BNYXXtMWs — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) October 8, 2023

Ebenso wie andere Medienhäuser hatten auch wir geplant, die entsprechenden Bilder vom SIP zu übernehmen. Ersten Informationen zufolge ging der Ausschluss des entsprechenden Fotografen vom Leiter des Wahllokals aus.

Eine Sprecherin des Presseamtes bestätigt das prinzipiell gegenüber dem Tageblatt: Tatsächlich sei man auch bei den vergangenen Wahlen nicht zum Fotografieren in das Wahllokal gelassen worden. Dies liege in der Befugnis der Leitung des Wahlbüros und werde durch die Regierung darum auch nicht weiter kommentiert. In den sozialen Medien bekommen die Luxemburger dann doch noch einen Blick auf ihre Royals. Zu sehen sind das erbgroßherzogliche Paar mit Prinzessin Alexandra und Prinz Sébastien am Wahlsonntag in der Hauptstadt beim Gang ins Wahlbüro.

Anderswo war man jedenfalls etwas entspannter – weshalb wir nicht nur Fotos davon haben, wie der Premierminister seiner Ehrenpflicht nachkommt.