Abstürzende Grüne und Christsoziale auf Erholungskurs – Das Ergebnis der Chamberwahlen in Infografiken

Luxemburg hat gewählt – und bekommt eine neue Regierung. Für die alte Regierung Bettel-Lenert-Bausch reicht’s nicht mehr. Sie erreicht – vor allem aufgrund massiver Verluste bei den Grünen – nur noch 29 Sitze in der Chamber. Die absolute Mehrheit liegt bei 31.

Bei den Stimmenanteilen hat die CSV die Nase vorn. Die LSAP schneidet als zweitbeste Partei ab – bekommt aber drei Sitze weniger zugesprochen als die DP, die knapp hinter den Sozialisten liegt. In den Barcharts der Bezirke erkennt man gut, dass die „Strongholds“ der Parteien noch immer existieren. Die LSAP ist vor allem im Süden stark, die DP traditionell im Zentrum. Die CSV holt im Norden mit 33,08 Prozent den größten Stimmenanteil dieser Wahlen überhaupt.

Die Verlustrechnung macht deutlich, wie sehr vor allem die Grünen von den Wählern abgestraft wurden. Alle anderen großen Parteien fahren Gewinne ein – die Grünen stürzen ab. Landesweit büßen sie einen Stimmenanteil von schwindelerregenden 6,57 Prozent ein, was sich in einem Verlust von fünf Sitzen im Parlament äußert. Damit haben „déi gréng“ nicht einmal Fraktionsstärke in der Chamber. Großer Gewinner bei der Umverteilung ist die DP. Die Bettel-Partei kann sich um zwei Mandate auf 14 Mandate verbessern.

23 Sitze im Süden, 21 im Zentrum, neun im Norden und sieben im Osten. Seit 1989 wird in Luxemburg nach diesem System gewählt. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Trends beim Stimmenanteil müssen sich nicht zwangsläufig auf die Zahl der ergatterten Mandate auswirken. Deutlich wird auch, dass die CSV, deren Abstimmungsergebnisse seit 2009 sanken, sich bei den Wahlen 2023 erholen konnte.

Und es wird erkenntlich: Der „Absturz“ der Grünen erfolgt aus großer Höhe. Bei den Wahlen 2018 hatte Ökopartei ein äußerst gutes Ergebnis eingefahren.