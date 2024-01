Mit Platz drei in Garmisch-Partenkirchen behauptet der Deutsche Andreas Wellinger die Tournee-Führung. Den Tagessieg holt der Slowene Anze Lanisek.

Den Tagessieg am 1. Januar in Garmisch-Partenkirchen sicherte sich der Slowene Anze Lanisek nach Sprüngen auf 136 und 137 Meter. Ryoyu Kobayashi (137 und 135,5 Meter) aus Japan und Andreas Wellinger (D) komplettierten das Podium vor 21.000 Zuschauern, die laut Veranstalter Rekord für ein Neujahrsspringen waren. Topfavorit Stefan Kraft aus Österreich büßte weitere 14,8 Punkte auf den erneut starken Wellinger ein.

Vor den verbleibenden beiden Stationen in Innsbruck und Bischofshofen liegt Oberstdorf-Sieger Wellinger nun 1,8 Punkte vor Verfolger Kobayashi. „Ich fahre jetzt mit extrem guten Gefühlen nach Innsbruck, es war ein guter Start ins neue Jahr“, sagte Wellinger, der erstmals in Garmisch-Partenkirchen auf dem Podest stand. Mit Sprüngen auf 138,0 und 137,5 m (291,4 Punkte) lag Wellinger nach einem spannenden Springen unter schwierigen Bedingungen umgerechnet zweieinhalb Meter hinter Lanisek (295,8), der den nach dem ersten Durchgang noch führenden Ryoyu Kobayashi (292,6) abfing.

Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft (Österreich), der zuletzt sechsmal in Folge auf der zweiten Station den Tourneesieg verspielt hatte, patzte diesmal zumindest nicht gewaltig und wurde Sechster (276,6), liegt in der Tourneewertung aber schon über 25 Punkte (14 Meter) hinter Wellinger zurück.

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht, bereits am Dienstag (13.30 Uhr) steht die Qualifikation zum dritten Springen in Innsbruck an. Die Entscheidung fällt am Freitag und Samstag auf der letzten Tourneestation in Bischofshofen. (SID/dpa)