Fußball / Zweiter Tabellenplatz gefestigt: FLF-Damen spielen 1:1 in Estland

Im letzten Spiel der Gruppe C5 in der EM-Qualifikation erreichte die FLF-Damenauswahl von Trainer Dan Santos einen Punktgewinn in Estland. Mit dem zweiten 1:1-Unentschieden gegen denselben Gegner konnte Luxemburg den zweiten Tabellenplatz festigen.

Nationaltrainer Dan Santos war nicht unzufrieden mit dem Unentschieden: „Wir hatten Schwierigkeiten bei Standardsituationen und hohen Bällen des Gegners. Aus dem Spiel heraus sorgten sie nicht für Gefahr. Wir hatten die klareren Torchancen, aber wir haben uns im Gegensatz zum Hinspiel gesteigert. Kompliment an meine Mannschaft, weil sie kompakt, diszipliniert und fokussiert geblieben ist. Über 90 Minuten war es auf taktischer Ebene eine gute Leistung“.

Während Estland mit derselben Aufstellung wie am Freitag begann, gab es auf Seiten der Luxemburgerinnen zwei Veränderungen. Leticia Mateus verteidigte hinten rechts anstelle von Isabel Albert. Für Stürmerin Caroline Jorge musste Mittelfeldfrau Marisa Soares ihren Platz räumen. Der Nationaltrainer wählte somit die etwas offensivere Variante im Vergleich zum letzten Freitag.

Das Luxemburger Team ging sehr konzentriert und fokussiert in die Begegnung. In der Anfangsphase kontrollierte man das Spielgeschehen. In der 11. Minute konnte Lucie Schlimé einen Freistoß zur Ecke klären. Nur zwei Minuten später wurde ein Tor der Gastgeber aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben. Nach diesem Schockmoment nahmen die Spielerinnen von Dan Santos wieder das Heft in die Hand. In der 18. Minute konnte Amy Thompson dann die Luxemburger Führung besorgen: Lourenco setzte sich auf dem linken Flügel gut durch, ihre Hereingabe verstolperte Thompson zunächst, ehe sie dann den Nachschuss aus spitzem Winkel einnetzte. Die FLF-Damen zogen ihren Spielplan durch, ließen Ball und Gegnerinnen gut laufen. Estland strahlte lediglich bei ruhenden Bällen ein wenig Gefahr aus.

Kalte Dusche nach Seitenwechsel

Der zweite Durchgang begann mit der kalten Dusche für die Luxemburgerinnen: Ein Abspiel von Schlimé war zu kurz, den Schuss von Merisalu konnte die Luxemburger-Torfrau noch abwehren, beim Nachschuss der zur Pause eingewechselten Teern war sie dann chancenlos. Estland war nun besser in der Partie, ein Schuss von Kala landete auf der Querlatte. In dieser Drangphase war es wieder einmal Amy Thompson, die sich im Strafraum durchwühlte. Ihr Schuss aus fünf Metern in der 62. Minute ging allerdings über das Tor. Die Hereingabe von Teern belebte das Offensivspiel der Gastgeberinnen. In der 65. Minute musste Schlimé sich strecken, um einen Schuss von Teern zu entschärfen. Für die letzte halbe Stunde wechselte die estnische Trainerin Sirje Kapper offensiv ein und brachte für die Mittelfeldspielerin Lillemäe die Stürmerin Kirpu. Die Luxemburger Frauen gaben nicht auf und setzten vereinzelt Nadelstiche. In der 78. Minute setzte sich Lourenco erneut durch, tanzte die Abwehrreihe schwindelig. Zum Schluss konnte Torhüterin Kork zur Ecke klären. Bis zum Schlusspfiff sollten keine Tore mehr fallen.

Statistik Estland: Kork – Kala, Repkin (85. Saulep), Räämet, Rosen – Merisalu, Volkov (46. Teern), Himanen, Lillemäe (63. Kirpu) – Tammik, Kubassova

Luxemburg: Schlimé – Mateus, Barbosa, Kremer, Dos Santos – Jorge (88. Ludwig), Miller, Estevez, Lourenco – C. Schmit, Thompson

Gelbe Karten: Himanen, Kubassova – Mateus

Torfolge: 0:1 Thompson (18.), 1:1 Teern (50.)

Schiedsrichterinnen: Sturua – Tsulaia, Eloshvili

Beste Spielerinnen: Rosen, Merisalu – Lourenco, Thompson

Zuschauer: 500 zahlende

Auslosung am Freitag Die FLF-Damen haben dank des 1:1-Unentschiedens in Estland nicht nur den zweiten Tabellenplatz gesichert, zudem qualifizierte man sich als bester Zweitplatzierter der Gruppen für die Play-offs. Dabei werden zwei Halbfinals im Oktober gespielt, Luxemburg hat im Hinspiel Heimrecht. Der Gewinner der Finals wird mit dem Ticket für die EM 2025 in der Schweiz belohnt. Am Freitag findet die Auslosung statt. In den beiden Play-off-Begegnungen wird man auf einen Dritt- oder Viertplatzierten der Gruppe A der Nations League treffen.