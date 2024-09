Radsport / Zwei Weltmeister und viele weitere Stars bei der Tour de Luxembourg

Die 84. Tour de Luxembourg verspricht Spannung pur. Mit Stars wie Mathieu van der Poel, Mads Pedersen und Marc Hirschi geht ein hochkarätiges Feld an den Start. Tour-Chef Andy Schleck verspricht sich aber auch von den neun luxemburgischen Fahrern einiges. Los geht es am kommenden Mittwoch.

Ein Name überstrahlt im Vorfeld der 84. Skoda Tour de Luxembourg alles. Mit Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) wird einer der großen Stars des Radsports am kommenden Mittwoch den Grand Départ nehmen. „Er reist mit Ambitionen an“, erklärte Tourchef Andy Schleck am Freitag auf der Pressekonferenz zur Vorstellung der diesjährigen Ausgabe. „Es wird für ihn keine Trainingsfahrt. Das hat er uns mitgeteilt. Er nutzt das Rennen aber auch, um sich auf die Weltmeisterschaften in Zürich (21. bis 29. September) vorzubereiten.“ In der Schweiz will der Niederländer, der in diesem Jahr unter anderem Paris-Roubaix gewann, seinen WM-Titel verteidigen. Sollte ihm dies nicht gelingen, wäre die Tour de Luxembourg sein letzter Auftritt im Regenbogentrikot des Weltmeisters.

Mit Mads Pedersen steht auch ein ehemaliger Weltmeister auf der Startliste. Der Däne wird im Team Lidl-Trek neben Alex Kirsch und dem Sieger von 2022, Mattias Skjelmose, an den Start gehen. Skjelmose kommt gerade aus der Vuelta, wo er das Trikot des besten Nachwuchsfahrers gewann. Auch Vorjahressieger Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ist wieder am Start und wird unterstützt von Juan Ayuso, einem der aufstrebenden Stars des Radsports. Außerdem werden die beiden französischen Olympiamedaillengewinner Valentin Madouas (Groupama-FDJ) und Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) sowie der Sieger der Königsetappe der Tour de France 2023, Felix Gall (Decathlon Ag2r La Mondiale), im Peloton vertreten sein.

Aus nationaler Sicht sind neben Alex Kirsch auch Kevin Geniets (Groupama-FDJ) und Arthur Kluckers (Tudor Pro Cycling) mit ihren Teams am Start. Erstmals seit 2019 wird zudem wieder eine luxemburgische Nationalmannschaft an der Rundfahrt teilnehmen. Angeführt wird das FSCL-Aufgebot von Bob Jungels, dessen Team (Red Bull-Bora-hansgrohe) in diesem Jahr nicht dabei sein wird. Neben ihm bekommen Alexandre Kess, Mathieu Kockelmann, Arno Wallenborn und Mats Wenzel die Chance, sich im Trikot der FSCL mit den Besten des Radsports zu messen, sowie ein weiterer Fahrer, der erst nach der EM selektioniert wird.

Chance für junge FSCL-Fahrer

„Für die jungen luxemburgischen Fahrer ist es eine echte Chance. Letztes Jahr hat sich Mats Wenzel hier gezeigt und das Bergtrikot gewonnen. Das hat ihm danach geholfen, einen Vertrag zu bekommen“, so Schleck, der sich dazu von den bereits etablierten luxemburgischen Teilnehmern einiges erhofft: „Ich wäre stolz, wenn wir zum Schluss jemanden auf dem Podium hätten. Noch mehr würde es mich freuen, wenn einer von ihnen eine Etappe gewinnen würde. Wenn ich auf die letzten Jahre zurückschaue, denke ich, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen.“

Los geht es am Mittwoch mit der ersten Etappe, die im Kern der Hauptstadt auf dem „Knuedler“ beginnt und nach 158 Kilometern und einem Ausflug in den Norden auf dem „Fëschmaart“ endet. Auf der zweiten Etappe von Junglinster nach Schifflingen ist mit einer Sprintankunft zu rechnen, ehe am Tag danach die Königsetappe von Rosport nach Diekirch folgt. Weiter geht es anschließend am Samstag mit einem Einzelzeitfahren rund um Differdingen, ehe die Tour de Luxembourg traditionell am Sonntag auf dem Limpertsberg endet.

Die Etappen 1. Etappe, 18. September: Luxemburg-Knuedler – Luxemburg-Fëschmaart (156,4 km)

2. Etappe, 19. September: Junglinster – Schifflingen (155 km)

3. Etappe, 20. September: Rosport – Diekirch (201,3 km)

4. Etappe, 21. September: Einzelzeitfahren Differdingen – Differdingen (15,5 km)

5. Etappe, 22. September: Mersch – Luxemburg-Limpertsberg (176,9 km) Details gibt es auf www.skodatour.lu