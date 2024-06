Tischtennis / Zu dritt nach Paris: De Nutte und Mladenovic begleiten Ni zu Olympia 

Am Mittwochmorgen gab es die offizielle Bestätigung vom Internationalen Tischtennisverband (ITTF), dass neben Ni Xia Lian auch Sarah De Nutte und Luka Mladenovic für die Olympischen Spiele qualifiziert sind. Somit wird Luxemburg zum ersten Mal in der Geschichte mit drei Ballkünstlern beim größten Sportevent dabei sein.

Seit längerem hatte Ni Xia Lian (WR 52) ihr Ticket für Paris gelöst und wird ihre sechsten Olympischen Spiele bestreiten. Die 60-Jährige spielt seit einer gefühlten Ewigkeit auf konstant hohem Niveau und bringt auch die absoluten Weltklassespielerinnen immer noch ins Schwitzen. Nicht zuletzt durch ihre Turniersiege bei den WTT-Feeder-Turnieren in Havirov (CZE) und Beirut (LBN) konnte die Nationalspielerin wichtige Punkte einfahren und sich über ihre hohe Einstufung in der Weltrangliste qualifizieren.

Weitaus schwieriger gestaltete sich die Mission Olympia für Sarah De Nutte und Luka Mladenovic, die bis zum letzten Qualifikations-Turnier, dem WTT Start Contender letzte Woche in Ljubljana (SLO), nicht wussten, ob ihre Hoffnungen auf eine Teilnahme in Erfüllung gehen würden. Nachdem Sarah De Nutte beim Qualifikationsturnier kein Ticket ergattern konnte, gelang es der 31-Jährigen, sich in der internationalen Hierarchie auf Rang 89 zu verbessern und sich damit einen der letzten Einzel-Startplätze zu sichern. Ausschlaggebend für ihre zweite Olympia-Teilnahme nach Tokio vor drei Jahren war ihre hervorragende Leistung beim WTT Feeder Beirut II, wo sie bis ins Finale vorgestoßen war.

Weil das Damen-Doppel leider nicht zu den olympischen Disziplinen zählt, wurde vonseiten des Verbandes alles in Gang gesetzt, um eine eventuelle Qualifikation im Mixed-Doppel zu ermöglichen. Damit war auch Luka Mladenovic im wahrsten Sinne des Wortes mit an Bord. Das FLTT-Trio hat eine regelrechte Welttour hinter sich. Auf dem Programm standen rund 25 internationale Turniere, wo die notwendigen Ranglistenpunkte gesammelt werden sollten, um die angestrebte Olympia-Qualifikation zu schaffen.

Von Rang 207 auf 87

Eine mögliche Teilnahme von Mladenovic im Einzel war noch im März dieses Jahres, wo er auf Rang 207 der Weltrangliste geführt wurde, überhaupt kein Thema. Es sollte jedoch anders kommen. Trotz der exzellenten Resultate im gemischten Doppel und der Verbesserung auf Platz 18 wurde die Qualifikation im Doppel um Haaresbreite verpasst. Diese Enttäuschung hinderte den 25-Jährigen, bei dem der Knoten vor Monaten auch im Einzel geplatzt war, nicht daran, weiter großartig aufzutrumpfen und Top-100-Spieler gleich reihenweise zu schlagen. Beim WTT Contender in Rio (BRA) kam er ins Viertelfinale, bei den WTT-Feeder-Turnieren von Otocec (SLO) und Beirut war erst im Halbfinale Schluss. Dies ermöglichte ihm einen kometenhaften Aufstieg auf Platz 87. Mit seiner unverhofften, aber wohlverdienten Qualifikation schreibt der zweifache Landesmeister Tischtennis-Geschichte, indem er der erste luxemburgische Spieler ist, der bei den Olympischen Spielen aufschlagen wird.

Mit der Qualifikation wurden nicht nur die Anstrengungen von Sarah De Nutte und Luka Mladenovic belohnt, sondern auch der persönliche Einsatz von Sportdirektor Heinz Thews, den Trainern Tommy Danielsson und Peter Engel, aber auch der hohe finanzielle Aufwand der FLTT.