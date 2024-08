Vuelta / Wout van Aert nach Auftaktwochenende im Roten Trikot

Wout van Aert führt die Vuelta nach den beiden ersten Etappen an. Der Belgier wurde am Samstag im Sprint zweiter hinter Kaden Groves und löste damit Auftaktsieger Brandon McNulty im Roten Trikot ab.

Top-Sprinter Kaden Groves hat am Sonntag die zweite Etappe der Vuelta a España gewonnen. Der 25 Jahre alte Australier vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich nach 194 hügeligen Kilometern von Cascais nach Ourem im Massensprint vor dem Niederländer Wout van Aert (Visma-Lease a bike) und Corbin Strong (Neuseeland/Israel-Premier Tech) durch. Van Aert übernahm dank Platz zwei und der dafür gutgeschriebenen Zeitbonifikation die Führung in der Gesamtwertung.

Alleskönner van Aert löste damit Brandon McNulty (UAE Team Emirates) an der Spitze des Gesamtklassements ab. Der US-Amerikaner hatte bei seinem Sieg im Einzelzeitfahren zum Auftakt der Vuelta am Samstag drei Sekunden vor van Aert gelegen, kam aber auf dem zweiten Teilstück als 35. ins Ziel und fiel damit insgesamt drei Sekunden hinter van Aert zurück. Der Luxemburger Kevin Geniets (Groupama-FDJ) hat nach dem Auftaktwochenende in der Gesamtwertung als 139. einen Rückstand von 1:25 Minuten, Michel Ries (Arkéa B&B Hotels) ist 162. auf 1:53 Minuten.

Groves sicherte sich mit seinem Sprinterfolg den fünften Etappensieg seiner Karriere bei der Vuelta. Die Favoriten auf den Gesamtsieg um den Slowenen Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) hielten sich wie erwartet zurück und rollten mit dem Hauptfeld über die Linie. Rund 90 Kilometer vor dem Ziel kam es in einer Verpflegungszone zu einem Sturz. Den Niederländer Dylan van Baarle (Visma-Lease a bike) erwischte es dabei schlimmer: Zwar schaffte der 32-Jährige noch den Anschluss zum Hauptfeld, wenig später musste er jedoch als erster Fahrer der 79. Spanien-Rundfahrt aufgeben. Vorjahressieger Sepp Kuss fehlt damit bereits ein Helfer.

Auch die dritte Etappe stellt das Peloton noch vor wenig Herausforderungen. Auf den 191,5 Kilometern von Lousã nach Castelo Branco warten am Montag zwei gewertete Anstiege auf die Fahrer, davon einer der zweiten Kategorie. Anschließend geht die Vuelta mit der ersten Bergankunft in Spanien weiter. (SID/jw)