Vuelta / Wout van Aert feiert dritten Tagessieg, Michel Ries 19.

Bei der Vuelta läuft es für Wout van Aert weiter wie am Schnürchen. Der Belgier feierte am Dienstag bereits seinen dritten Etappenerfolg, diesmal nicht im Massensprint, sondern als Ausreißer auf einer Bergetappe.

Der belgische Radstar Wout van Aert hat bei der Spanien-Rundfahrt seinen dritten Tagessieg geholt. Nach dem Ruhetag am Montag fuhr der Profi vom Team Visma-Lease a bike auf der zehnten Etappe nach 160 Kilometern in Baiona souverän vor dem Franzosen Quentin Pacher (Groupama-FDJ) über die Ziellinie und verteidigte das Grüne Trikot für den Punktbesten erfolgreich – zudem gewann Van Aert im Laufe der Etappe vier Bergwertungen und liegt nun auch in diesem Klassement gemeinsam mit dem Briten Adam Yates (UAE Team Emirates) an der Spitze. Marc Soler (Spanien/UAE Team Emirates) folgte am Dienstag mit zwei Minuten Rückstand auf dem dritten Rang.

Auf der Etappe in Galicien ging es ab Ponteareas bei milden Temperaturen an der Atlantikküste entlang. Aus einer fünfköpfigen Spitzengruppe konnte am letzten Anstieg einzig Pacher dem Belgier folgen, hatte aber im Schlusssprint keine Chance. Bereits die dritte und siebte Etappe der Vuelta hatte der Allrounder für sich entschieden. „Mein Ziel war es, in die Fluchtgruppe zu kommen. Im ersten Anstieg hatte ich aber eine harte Zeit“, so Van Aert nach der Etappe. „Ich habe es dann aber weiter versucht, die ersten 50 Kilometer mussten wir wirklich kämpfen. Das Profil heute hat aber zu mir gepasst, daher habe ich angegriffen.“

Das Peloton mit allen Favoriten rollte mit mehr als fünf Minuten Rückstand ins Ziel. Eine starke Vorstellung zeigte dabei der Luxemburger Michel Ries vom Team Arkéa B&B Hotels. Der 26-Jährige biss sich in dem Feld fest und überquerte die Linie als 19. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) wurde am Dienstag mit 11:07 Minuten Rückstand 66.

O’Connor weiter in Rot

Im Roten Trikot des Gesamtführenden fährt weiter der Australier Ben O’Connor (Decathlon Ag2r La Mondiale Team). Primoz Roglic (Slowenien) vom Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe bleibt erster Verfolger mit 3:53 Minuten Rückstand. Richard Carapaz (Ecuador/EF Education-EasyPost) ist Dritter (+4:32).

Der Italiener Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Sieger des Bergtrikots bei der Tour de France 2023, musste die Spanien-Rundfahrt derweil aufgeben. Seit seinem Sturz auf der achten Etappe, ausgelöst von einer Gruppe Rehe, plagten den 29-Jährigen Knieschmerzen.

Am Mittwoch wartet auf die Fahrer auf der elften Etappe ein Rundkurs über 166,4 Kilometer, der in Padron startet und endet. Das hügelige Profil der Etappe bietet große Chancen für Ausreißer. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid. (SID/jw)