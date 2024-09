Mathias Olesen / „Wir haben gesehen, was möglich ist“

Die Saison begann für Mathias Olesen mit einem Paukenschlag. Im DFB-Pokal gelang dem Mittelfeldspieler des 1. FC Köln der entscheidende Siegtreffer. In der zweiten Bundesliga kommt der Luxemburger aber bisher nur auf einen Kurzeinsatz. Olesen will von der Nations League profitieren, um wieder über 90 Minuten auf dem Platz zu stehen.

Tageblatt: Vergangene Saison hatte die Nationalmannschaft viele emotionale Momente. Wie fühlt sich der Neustart in der Nations League an?

Mathias Olesen: Wir hatten ein sehr gutes vergangenes Jahr und sind sehr glücklich darüber. Wir konnten die Fans und das Land mit unserem Fußball begeistern. Das wollen wir wiederholen und zeigen, dass es keine Eintagsfliege war. Wir haben gesehen, was möglich ist, deshalb sind wir sehr motiviert und vielleicht sogar noch motivierter als vor zwölf Monaten. Außerdem bin ich selbst sehr aufgeregt, da ich vor 2019 zum ersten Mal im Kader der Nationalmannschaft stand und das war ausgerechnet hier in Nordirland. Nach Belfast zurückzukehren, ist schon ein sehr spezieller Moment für mich.

Sie haben im Pokal den entscheidenden Siegtreffer erzielt, aber in der zweiten Bundesliga fast keine Spielzeit bekommen. Sind Sie enttäuscht?

Natürlich hätte ich mir mehr Spielzeit erhofft. Bisher war es eine sehr unregelmäßige Saison für mich. Das Tor im Pokal war für mich eine tolle Erfahrung. Dass ich danach nur fünf Minuten zum Einsatz kam, war weniger toll. Deshalb liegt mein Fokus jetzt darauf, dies zu ändern. Ich will mir die Spielzeit in Köln erkämpfen.

Die Nations-League-Gruppe scheint auf den ersten Blick sehr ausgeglichen zu sein. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Es ist auf jeden Fall gar keine einfache Gruppe. Nordirland ist auf dem Papier der Favorit. Sie haben eine junge Mannschaft mit hungrigen Spielern. Sie haben Qualität, aber wir auch. Deshalb wird es ein schweres Spiel. Wir müssen die Euphorie aus dem vergangenen Jahr mit in diese Nations League nehmen und in jeder Partie sehr konzentriert sein. Unser Ziel muss es sein, das Maximum an Punkten zu holen.