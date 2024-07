Conference League / „Wir bleiben auf der Hut“: F91 strebt nächste Runde an

Der F91 Düdelingen tritt am heutigen Donnerstag um 19.00 Uhr in seinem Heimstadion gegen den AC Escaldes zum Rückspiel der UEFA Conference League an. Das Hinspiel gewannen die Düdelinger in Andorra mit 1:0. Der F91 hofft, die Qualifikation endgültig zu sichern und in die zweite Runde des Wettbewerbs einzuziehen.

„Wir bleiben auf der Hut“, so der Düdelinger Verteidiger Mehdi Kirch im Gespräch mit dem Tageblatt. Trotz des erfreulichen Ergebnisses im Hinspiel hat die Mannschaft nicht vor, das Rückspiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Schließlich dürfe man den Gegner trotz des Vorsprungs der Gastgeber „nicht unterschätzen“.

Die Einstellung des Teams bezüglich des Heimspiels ist jedoch dank der Leistung in der letzten Partie positiv. „Wir arbeiten hart, um auch im nächsten Spiel als Sieger hervorzugehen“, so der Linksverteidiger. Sie wollen auch diesmal wieder auf Torejagd gehen und die Schwächen des Gegners bestmöglich zu ihrem Vorteil nutzen. Man möchte nicht nur hinten verteidigen und das Resultat des Hinspiels verwalten, sondern die Qualifikation mit einem weiteren Tor sicherstellen.

„Solide und solidarisch sein“

„Es wird ein taktisches Duell auf mehreren Ebenen“, erwartet Mehdi Kirch von der Partie. Man müsse davon profitieren, dass die Andorraner sicherlich mehr Risiko eingehen und mit vielen Spielern angreifen werden, da sie das Ergebnis drehen möchten. Es sei daher die Aufgabe der Heimmannschaft, die sich bietenden Lücken in der Defensive auszunutzen, um weiter Druck zu machen.

Der F91 weiß jedoch auch, dass man, um erfolgreich zu sein, das Aufbauspiel der gegnerischen Mannschaft unterbinden muss. Diese zeigte im Hinspiel, nach typischer spanischer Art, viel „Tiki-Taka“. „Das überraschte uns in den ersten 15 Minuten des Hinspiels“, erklärte Kirch, da sich Düdelingen für das Hinspiel in der Analyse des Gegners eher auf lange Bälle vorbereitet hatte. „Wir müssen solide und solidarisch sein“, fügte er hinzu. So wolle man diesen Aspekt verbessern, um wieder zu null zu spielen und die Stärken des eigenen Kaders auszunutzen.

Heimspiel als Vorteil

Der Verteidiger des F91 betonte auch den Vorteil, dass das Rückspiel im eigenen Stadion stattfindet, was „natürlich hilft“. Dies könnte besonders für Escaldes einen erheblichen Unterschied ausmachen, da sie eine 15-stündige Busreise nach Düdelingen bewältigen müssen, was sicherlich eine Belastung darstellt. Zusätzlich ist für den F91 die Tatsache, dass das Spielfeld etwas kleiner ist als das in Andorra, auch in der Defensive von Vorteil.

Mehdi Kirch hofft somit, dass das bevorstehende Spiel reibungslos verläuft und Düdelingen ähnlich wie im Hinspiel einen Sieg einfahren kann, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. „Ein solcher Erfolg würde dem Klub finanziell enorm helfen und sein Prestige steigern“, erklärte Kirch. Dabei hofft er im Rückspiel auch auf die Unterstützung der Fans, da „es genau solche Partien sind, für die man als Fußballer spielt“.